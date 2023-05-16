İSTANBUL- Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçici olarak çadır kentlere yerleştirilen vatandaşlara yönelik moral etkinlikleri düzenleniyor. Depremzedelere yönelik Hatay'da bir çadır kente sinema salonu kuruldu. Projeksiyon cihazı, yansıtıcı perde ve patlamış mısır makinesi ile donatılan sinema alanı, çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri ve aynı zamanda sinema keyfi yaşayabilmeleri için tasarlandı. İş insanı Maks Gerşon, depremzedelerin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini belirterek çeşitli yardımları hayata geçirdiklerini söyledi. Gerşon, “Hatay’da bir sinema salonu kurduk depremzedelerimiz için. Çocuklar gündüzleri eğitimlerini görebilecek, akşamları da film izleyebilecekler. Yapay zeka gelişiyor ve depremzede çocuklarımızın hiçbir şeyden geri kalmalarını istemeyiz. Çok işlevli bir salon olarak düşündük. Maç izlenebilecek aynı zamanda. Deprem sonrası yaşam şartları çok zorlaştı. Bu nedenle depremzedelerin yaşamını bir nebze olsun kolaylaştırmak için ilk günden beri çeşitli yardım çalışmaları yapıyoruz. Bu sinema salonu da çocukların hem eğitimlerine devam edebilmeleri hem de sıkıntılarını bir nebze olsun unutmaları için düşünüldü. Yakın zamanda yapay zeka platformu kuruyoruz gençlerimizin eğitimlerinden geri kalmalarını istemiyoruz en azından bu teknoloji çağının değişimini sunum kurs olarak orada bilmelerini ve ileride buna yönelmelerini arzuluyoruz. Belki depremzede çocuklarımızı bu sayede ileride yapay zeka girişimcilik platformumuzla desteklediğimizi göreceğiz ve bu bizi çok mutlu eder” dedi.



Sinema salonu, Hatay'daki çadır kentte kalan depremzedeler tarafından büyük ilgi gördü. Çocuklar, projeksiyon cihazı ve yansıtıcı perde sayesinde filmler izleyerek, hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı buldu. Patlamış mısır ise, depremzede çocukların kendilerini sinema salonunda hissetmesini sağladı. Depremzedeler ise, bu tür moral kaynaklarına ihtiyaç duyduklarını ve bu tür yardımların kendilerini mutlu ettiğini belirttiler.

HABER:DİNÇER KARACALAR