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AA ekibinin FPV dronla görüntülediği Titus Tüneli ve içerisinde bölümler halinde 12 mezarın bulunduğu Beşikli Mağara, çoğunlukla birlikte geziliyor.

Mimarisiyle yurt içi ve dışından gelenlerin beğenisini toplayan tünel, 1380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle dikkati çekiyor.

Esirlerin çalıştırılarak yaptırıldığı tünel, her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

HATAY AA- Dağdan gelen suların taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasını engellemek için Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle Milattan Sonra 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde Milattan Sonra 81 yılında tamamlanan Vespasianus-Titus Tüneli, Hatay'da gezilecek yerler arasında geliyor.

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