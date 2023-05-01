Nevşehir

Hatay'da bir turizm firması, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde geçici barınma merkezlerinde kalan çocuklar için hayırseverlerin desteğiyle ücretsiz Kapadokya gezisi düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu İskenderun'da bir turizm firması, çocuklar için harekete geçti.

Günübirlik etkinliklerle ortaokul ve lise öğrencilerini öğretmenleriyle çadır ve konteyner kentlerden alarak otobüslerle Kapadokya'ya getiren firma yetkilileri, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle bezeli Kapadokya'da ağırladı.

Peribacaları arasında koşup eğlenen, çanak ve seramik atölyeleri ile turistik merkezlerde gezinti yapıp fotoğraf çektiren 90 öğrenci, depremin stresinden uzaklaştı.

"Çocukları mutlu görünce biz de seviniyoruz"

Etkinliği düzenleyen firmanın sorumlusu turizmci Yılmaz Erten, depremi yaşadıkları için afetzede çocukların hislerini anlayabildiklerini, hayırsever iş insanlarının desteğiyle ücretsiz gezi programları düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Gezi etkinliklerinin Kapadokya merkezli olarak süreceğini, zaman zaman farklı turizm merkezlerini de programa dahil edeceklerini anlatan Erten, şöyle konuştu:

"Biz de depremzedeyiz. Bu durumu çok iyi anladığımız için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Depremin ilk gününden itibaren gerek araçlarımızla gerekse yardımlarla elimizden geldiğince bir şeyler sunmaya çalıştık. Depremzedelerin psikolojileri iyi değil. Biz de bir kampanya başlattık. Bölgedeki çocuklar için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz."

Kısa süreliğine de olsa çadır ve konteyner kentlerden uzaklaşmanın çocuklara iyi geleceğini ifade eden Erten, "Hepsi de çok mutlu, onları mutlu görünce biz de çok seviniyoruz. Herkesin düzenli bir hayatı vardı. Bir anda bunların hiçbiri kalmadı. Zor bir durum, kelimelerle ifade edilmiyor. Farklı etkinliklerle çocuklarımızın psikolojisinin düzelmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız." dedi.

Afetzede öğrenciler Kapadokya'da keyifli vakit geçiriyor

Etkinliğe katılan çocuklardan Nevra Kalkan da Kapadokya gezisine katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok mutluyuz, peribacaları çok güzel. Rehber öğretmenimiz bize buradaki oluşumlarla ilgili bilgi verdi. Buradaki gezi, o kötü enerjiyi atmamızı sağlıyor, çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Mithat Kırılmış ise gezi heyecanıyla sabah erken vakitte uyandığını dile getirerek, "Peribacaları çok etkileyici. Daha önce hiç görmemiştim. Peribacaları arasında fotoğraf çektiriyorum." ifadelerini kullandı.

Yüsra Kılıç da daha önce televizyon ekranlarından aşina olduğu Kapadokya'da bulunmak ve peribacalarının arasında dolaşmaktan keyif aldığını, bölgenin tarihi dokusuna hayran kaldığını söyledi.

İskenderun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Hanefi Zobar da İskenderun'da 2 bin 200 kişinin yaşadığı bir çadır kentin koordinasyon ekibinde de görevli olduğunu, öğrencilerinin deprem sonrası yaşadığı travmayı atlatabilmeleri amacıyla düzenlenen etkinliklere de gönüllü olarak katıldığını dile getirdi.

AA