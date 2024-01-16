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Goller: Dk. 3, Dk. 23, Dk. 31 ve Dk. 90 Strandberg, Dk. 41 Dele-Bashiru (Hatayspor), Dk. 19 Dimitrov (Sakaryaspor)

90. dakikada soldan ceza sahasına giren Ömer Faruk Beyaz, topu Strandberg'e gönderdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 5-1

31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ghoulam'ın serbest vuruştan ortasına direk dibinde yükselen Burak Bekaroğlu, meşin yuvarlağı kale önüne havalandırdı. Topu kafayla filelere gönderen Strandberg, kendisinin ve takımının 3. golünü kaydetti: 3-1

3. dakikada Hatayspor öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Dele-Bashiru, meşin yuvarlağı Strandberg'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0

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