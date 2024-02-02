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90+5 dakikada Hatayspor durumu 3-1 yaptı. Dadashov, ceza sahası dışında Doğukan Sinik'i gördü. Doğukan Sinik'in pasında sağ çaprazdan sert vuran Massanga Matondo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

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33. dakikada Emre Mor'un pasında sağ çaprazda topla buluşan ve ceza sahasına giren Rohden'in şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

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