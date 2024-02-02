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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile EMS Yapı Sivasspor karşılaştı.

İki takımın da gol pozisyonuna girmekte zorlandığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

45+1. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza yayına kadar giren Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Bahadır üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

10. dakikada sol kanattan Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına yaptığı ortada Sowe'un şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kurtardı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile EMS Yapı Sivasspor karşılaştı.

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