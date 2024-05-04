Kalyon Stadı'nda oynanacak ve 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 33 puan toplayan ve 18. sırada bulunan Hatayspor, 34 puanla 17. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Akdeniz ekibinde teknik direktörlüğe getirilen Özhan Pulat, takımıyla çıkacağı ilk karşılaşmasında galibiyet elde ederek alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Hatayspor, ligin ilk devresinde Mersin'de konuk ettiği rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

Gaziantep FK, ligde 34 maçta 39 gol attı, kalesinde ise 54 gole engel olamadı

Ligde 34 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Gaziantep ekibi, bu karşılaşmalarda 39 gol attı, kalesinde ise 54 gole engel olamadı.

Topladığı 34 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, Hatayspor'u yenip küme düşme hattından uzaklaşmanın planlarını yapıyor.

2 oyuncu kadro yok

Gaziantep FK'nin gol ve asist yollarında etkili ismi Maxim sarı kart cezası, Jevtovic ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Dragus, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy, Ogün Özçiçek ve Arda Kızıldağ, bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Süper Lig'in 29. haftasında taraftarı önünde Beşiktaş'ı 2-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, devam eden haftalarda oynadığı maçlardan 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.