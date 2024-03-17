Beşiktaş dün akşam Antalyaspor karşısında maça etkisiz başladı. Dünyanın hiçbir liginde büyük bir takım sahasında maça etkisiz başlayamaz, başlamamalı.

Dün maç öncesi yayında Dolmabahçe’de ilk kez Beşiktaş’ı favori görmüyorum demiştim. Nitekim öyle de oldu. Fernando Santos’un 11 maçlık karnesine baktığımızda bunun 3 önemli nedeni var:

1. Beşiktaş maçlara Santos geldiğinden bu yana uzun süre 0-0’ı koruyalım sonra atarız mantığıyla başlıyor. Santos’un düşündüğü gibi şayet takım ilk 30 dakika gol yemezse bir şekilde bireysel yeteneklerle 1 gol atıp maçı alıyor. Bu şekliyle kısır maçlar izliyoruz. 1-0 veya 1-1 gibi. Fakat Beşiktaş son 3 maçında olduğu gibi (Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor maçları) ilk 10 dakika içinde gol yerse maçı çeviremiyor. Çünkü rakip ve oyun okuma konusunda duyarsız. Kendi tarzından asla vazgeçmiyor. Beşiktaş kendi sahasında topu rakibe veremez.

2. Santos’un kafasındaki bu oyun tarzı nedeniyle gerek ilk 11’de gerekse 90 dakika boyunca oyuncu seçiminde yaptığı tercihler. Haliyle maçı okuyamadığını gösteriyor. Sakatlıkları nedeniyle Salih, Masuaku ve Al Musrati’nin oynamadığı bir maçta ikinci bölgede Amartey gibi ağır bir oyuncunun olması Beşiktaş’ın işini zorlaştırdı. Oyun kuracak kimse olmayınca Antalyaspor, boş olan Beşiktaş orta sahasını çok rahat geçti ve golleri buldu. Merkezde ileri geri pas yapabilen ayağı düzgün, top hakimiyeti yüksek bir oyuncu olmayınca hücum hattına top taşıyamıyor Beşiktaş. Yani hücum oyuncularına topu kim getirecek? Muci, Semih, Rashica topu nerden, nasıl alacak da skor bulacak? Bu oyuncular bir de geriye top almaya gelince pozisyon kaybediyor ve sahada etkisizleşiyor.

Tüm bunları sorduğumuzda Santos, antrenman verilerine bakarak tercihler yaptığını ve bunun kendisi için önemli olduğunu söylüyor. Peki maç verileri önemli değil mi? Haftalardır etkisiz olan Cenk ve Gedson niye oynuyor? Aboubakar neden oynatılmıyor? Bir takımda Aboubakar varsa penaltıyı atacak ilk isimdir. Penaltı gol olsaydı ne olacaktı 2-2. Beşiktaş Dolmabahçe’de beraberliğe mi oynayacak asla kabul edilir değil. Bunu Santos’a söyleyecek kimse yok mu? Biz soruyoruz kaçamak cevaplar alıyoruz. Birisi hocaya Beşiktaş’ın tarihini anlatsın.

3. Beşiktaş’ın sahadaki güçsüzlüğü nedeniyle hakemlerin ve VAR’ın Beşiktaş’ın aleyhine çok rahat hatalı kararlar vermesi. Burada yönetimin etkisizliği bariz ortaya çıkıyor.

Son olarak şunu sormak istiyorum: Hayatı boyunca hiç koşmamış ama zaman zaman tempolu yürüyen biri bu yaştan (69) sonra koşabilir mi?