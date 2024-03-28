2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlık maçları kapsamında ilk olarak Macaristan ve daha sonra Avusturya’ya konuk olan A Milli Futbol takımımız iki karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Puskas Arena da Macaristan’a konuk olduğumuz karşılaşmada 48. dakika da Szoboszlai’nin penaltı golüne engel olamadık. 1-0 mağlup olduğumuz karşılaşmanın ardından gözler Avusturya da ki maça çevrildi.

Emst-Happel Stadyumunda tarihimizin ağır mağlubiyetlerinden birini yaşadık. Henüz 2. Dakikada Schlager’in golü ile yenik duruma düştük. 25. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun penaltı golü ile eşitliği sağlamış olsak bile, ilk yarının son dakikalarında Gregoritsch ile Avusturya bir kez daha öne geçti ve ilk yarıyı 2-1 geride tamamladık.

İkinci yarıda ise sahada etkisiz kalan bir milli takım vardı. Gregoritsch ile 48’de ve 59. dakikada da penaltıdan iki gol daha bulan ev sahibi Avusturya farkı arttırmaya devam etti. 78’de Baumgartner ile bir penaltı golü daha bulan Avusturya, 90+5 de Entrup ile skoru 6-1 yaptı.

Alınan bu ağır yenilgi ve oynanan iki hazırlık mücadelesinin sonuçları Avrupa Şampiyonası öncesi beklentilerimizi karşılamaya yetmedi. 4 Haziran da İtalya ve 10 Haziran da Polonya maçları ile hazırlık maçlarımız devam edecek.

Oynanan Play-off mücadeleleri sonucu grubumuzda şekillendi. Kura çekiminde Portekiz ve Çekya ile eşleşen milli takımımızın son rakibi Gürcistan oldu. Lüksemburg karşısında 2-0 galip gelen Gürcistan son karşılaşma da Yunanistan karşısında 0-0 sona eren karşılaşmayı penaltı atışları ile 4-2 kazandı ve tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

İlk karşılaşmamız Gürcistan ile 18 Haziran da daha sonra 22 Haziranda Portekiz ve 26 Haziran da Çekya ile grup karşılaşmalarını tamamlayacağız.