Haziran 2024'te uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Haziran

- Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Türk Devletleri Teşkilatı Eğitimden Sorumlu Bakanlar 8. Toplantısı yapılacak. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katılacak.

2 Haziran

- Baltık Denizi’nde NATO müttefiklerinin BALTOPS-2024 Tatbikatı düzenlenecek.

3 Haziran

- 1984'ten 2022'ye kadar Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünün direktörlüğünü yapan Anthony Fauci, Kovid-19 salgınıyla ilgili ilk defa Temsilciler Meclisinde ifade verecek.

- Şair Nazım Hikmet, vefatının 61. yılında Moskova’daki mezarı başında anılacak.

4 Haziran

- Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde “İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti” etkinliklerinin açılışı yapılacak.

- İran'da Şah döneminde 1963’te Humeyni’nin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplanan kişilere yönelik saldırının yıl dönümünde "15 Hordad" etkinlikleri düzenlenecek.

5 Haziran

- Rusya'da 27’nci St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu yapılacak.

6 Haziran

- Avrupa Birliği (AB) genelinde 6-9 Haziran tarihlerinde Avrupa Parlamentosu seçimleri düzenlenecek.

- Azerbaycan’da TÜRKPA 13. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek.

- ABD’de Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası, Güney Kore Ticaret Odası ile Türkiye, Güney Kore ve ABD arasındaki ticaretin geliştirilmesine yönelik etkinlik düzenleyecek.

- ABD Başkanı Joe Biden, İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya Çıkarması'nın 80. yılı etkinlikleri için Fransa’da temaslarda bulunacak.

8 Haziran

- İngiltere’nin başkenti Londra’da Gazze’de ateşkes çağrısıyla ulusal düzeyde gösteri düzenlenecek.

9 Haziran

- Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 20 yıl önce terör örgütü NSU tarafından bombalı saldırıda bulunulan Köln'de Türk esnafının yoğun olduğu Keupstrasse'de düzenlenecek "Birlikte" adlı etkinliğe katılacak.

10 Haziran

- Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, vefatının 16. yılında sevenleri ve ailesi tarafından mezarı başında anılacak.

- BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı, Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde yapılacak.

11 Haziran

- Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna'nın yeniden inşası konulu, uluslararası katılımcıların yer alacağı iki gün sürecek toplantı gerçekleştirilecek.

13 Haziran

- G7 Dönem Başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde ülkenin güneydoğusundaki Borgo Egnazia'da 2 gün sürecek G7 Liderler Zirvesi düzenlenecek.

- İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye- İspanya hükümetler arası zirve yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bakanlardan oluşan heyet Madrid'e gidecek.

- Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Savunma Bakanları, iki gün sürecek toplantıda bir araya gelecek.

14 Haziran

- Avrupa Futbol Şampiyonası EURO2024, Münih'teki açılış maçıyla başlayacak.

15 Haziran

- İsviçre, iki gün sürecek Ukrayna Barış Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, konferansa katılacak.

17 Haziran

- Dünya genelinde Müslüman aleminin Kurban Bayramı idrak edilecek.

24 Haziran

- Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplanacak.

- İran'da Şii inancına göre, Hz. Muhammed’in Hz. Ali'yi kendisinden sonraki halife tayin ettiğine inanılan "Gadir-i Hum" adı verilen bayram kutlanacak.

25 Haziran

- İspanya'da Afrika Enerji Forumu düzenlenecek.

- Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanları bir araya gelecek.

27 Haziran

- Belçika’nın başkenti Brüksel’de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi yapılacak.

28 Haziran

- İran'da Cumhurbaşkanı Seçimleri düzenlenecek.