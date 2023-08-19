Haber: Mert Osman Erman

33 yaşındaki Letby, ayrıca 2015 Haziranı ile 2016 Haziranı arasında Countess of Chester Hastanesi'nde altı diğer bebek üzerinde öldürmeye teşebbüs suçunu işlemiş olarak suçlu bulundu.

Letby bebekleri kasıtlı olarak havayla enjekte etti, diğerlerine süt zorla besledi ve iki bebekle insülinle zehirlendi.

Son kararlar jüri tarafından birkaç duruşmada verildi ancak jüriler taburcu edilene kadar rapor edilemezlerdi.

Letby 8 Ağustos'ta jürinin başkanı tarafından okunan ilk suçlu karar setinde gözyaşlarına boğuldu, 76 saatlik görüşmelerden sonra.

Başkanın ikinci seti 11 Ağustos'ta dönüldüğünde de başı öne eğik bir şekilde ağladı.

Annesi bebekler ağlarken ve nefes alırken, Letby mahkeme salonuna çıkmamakta ısrar etti.

Bu kararlar verilmeden önce jüri tarafından verilen hükmün kararı, jüriler taburcu edilene kadar bildirilemiyordu.

Letby'nin 8 Ağustos'taki ilk suçlu kararlar seti açıklandığında jüri başkanı tarafından okunan kararlar seti sırasında ağlamaya başladı, 76 saatlik görüşmeler sonrasında.

On bir Ağustos'ta ikinci set döndüğünde başı öne eğik bir şekilde ağladı.

Annesi bebekler ağlarken ve nefes alırken, bebeklerin aileleri ağladı ve nefes alıp verdiler.

Letby, aslen Hereford'dan gelmektedir ve iki sayıda cinayet teşebbüs suçlamasıyla suçlu bulunmadı.

Jüri, altı cinayet teşebbüs suçlamasında karara varamadı.

Nicholas Johnson KC, dava savcısı, bu altı suçlamaya yönelik bir yeniden yargılama istenip istenmeyeceğini düşünmek için mahkemeye 28 gün süre talep etti.

2022 Ekim ayında başlayan davada savcılık, Letby'i "hain ve kurnaz" bir fırsatçı olarak nitelendirdi ve "katil saldırılarını" örtmek için meslektaşlarını "ışıltı" kullanarak kandırdığını söyledi.

Cheshire Polisi tarafından yapılan uzun bir soruşturma sonucunda Letby, hastanede prematüre bebeklerin alarm verici ve açıklanamayan ölümlerinde ve ölüme yakın çökmelerindeki tırmanma durumu restore eden Haweswater Rezervi'ndeki bir nehir vadisinin onarılmış olmasıyla suçlu bulundu.

Haziran 2015'ten önce, neonatal ünitede yılda üçten az bebek ölümü yaşanıyordu.

Savunma ekibi, ölümlerin ve çökmelerin ünitedeki "seri bakım hataları" sonucu olduğunu ve başarısız olduğunda "suç atamak isteyen bir sistem" kurbanı olduğunu iddia etti.

Dava 10 aydan fazla sürdü ve İngiltere'deki en uzun cinayet davası olduğuna inanılıyor.

Letby'nin ölümüne kurban giden 13 bebekten ikiz erkeklerin ebeveynlerinden biri jüri başkanı, geri kalan altı suçlamada karar vermenin mümkün olmadığını söylediğinde mahkeme salonunu terk etti, birkaç jüri üyesi üzgün görünüyordu.

Yargıç jüreyi taburcu ederken, dört erkek ve yedi kadından oluşan jüri paneline "çok rahatsız edici ve üzücü bir vaka olduğunu" ve gelecekte jüri hizmeti yapmaktan muaf tutulacaklarını söyledi.

Letby Pazartesi günü Manchester Taç Mahkemesi'nde cezalandırılacak.

Hukuk ekibi aracılığıyla, duruşmasına katılmak veya hapishaneden görüntülü bağlantıyla izlemek istemediğini belirtti.

'Nefret dolu insan'

Haklarında suç duyurusunda bulunan Letby'in görünüşsüz kalma nedenleri henüz yargıç tarafından açıklanmadı.

Adalet Bakanlığı, Lord Şansölye'nin mağdurların adaletin teslim edildiğini görmesini ve suçlu bulunan herkesin cümlelerinin duyulmasını istediğini söyledi.

Sözcü, "Zaten bir yargıcın emriyle bir mahkemeye katılmaları gerektiğini ve başarısız olanların iki yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini" ekledi.

Mahkemeye mahkum edilen suçluları cümlelerine katılmaya zorlamak için bir yasa tasarısı şu anda incelenmektedir.

13 kurbanından ikiz erkeklerin ebeveynleri, hemşirenin kendilerinden "her şeyi" aldığını söyleyerek hemşirenin "nefret dolu bir insan" olduğunu belirtti.

Letby birini bebek oğullarını öldürdü ve ertesi gün diğer ikizi öldürmeye çalıştı.

7 yaşındaki çocukları, Letby tarafından kötü şekilde zarar gördü ve ciddi öğrenme güçlükleri ve "birçok karmaşık ihtiyaç" ile geriye bırakıldı.

"Sonuç vardı ve onunla yaşıyor," dedi annesi.

Cheshire Polisi'nin aile bağlantı görevlisi Janet Moore, bebeklerin aileleri adına konuşarak "uzun, işkence dolu ve duygusal bir yolculuk" olduğunu söyledi.

"Kalbimiz kırıldı, mahvolduk, kızgın ve hissiz hissediyoruz," dedi.

"Bunu neden yaptığımızı asla tam olarak bilemeyebiliriz." Başkı Avukat Pascale Jones, hemşirenin "suçlarını gizlemek için elinden geleni yaptığını" ve bakımını üstlendiği bebeklere tekrar tekrar zarar vermek için yollarını çeşitlendirdiğini söyledi.

Letby'nin "meslektaşlarını aldattığını ve her bir bebeğin mevcut savunmasızlığını kötüleşen bir durumdan başka bir şey olmadığına" inandırmaya çalıştığını söyledi.

"Öğrenmesini pervert etti ve zanaatını zarar, hüzün ve ölüm infazı vermek için silah olarak kullandı."

Dedektifler, Letby'nin neonatal hemşiresi olarak çalıştığı süre içinde hastaneye kabul edilen yaklaşık 4.000 bebeğin bakımını incelemeye devam ediyor.

Bu dönem, 2012'nin Ocak ayından 2016'nın Haziran sonuna kadar olan dönemi kapsar ve 2012 ve 2015'te Liverpool Kadın Hastanesi'nde iki iş yerleştirme içerir.

Cheshire Polisi, tıbbi olarak endişeli olarak belirtilen yalnızca bu vakaların daha fazla inceleneceğini vurguladı.

Ayrıca, Liverpool Kadın Hastanesi'ndeki inceleme ölüm içermiyordu. Letby'nin çalıştığı neonatal ünitenin baş danışmanı, hastane patronlarının hemşireye yönelik suçlamaları soruşturmadığını ve doktorları susturmaya çalıştığını söyledi.

Dr. Stephen Brearey, Letby hakkında Ekim 2015'te endişelerini dile getirdi ancak hiçbir önlem alınmadığını ve daha sonra beş bebeye daha saldırdığını, ikisini öldürdüğünü söyledi.

BBC Panorama ve BBC News, Letby'nin bu kadar uzun süre boyunca nasıl bu kadar çok bebek öldürdüğünü ve zarar verdiğini araştırıyorlar.

Hastanedeki danışman çocuk doktoru Dr. Ravi Jayaram, neler olduğu konusundaki gerçeğin "çekirdeğinizi sarsacağını" sosyal medyada yazdı.

"Bütün hayatlarının yollarında kötü insanlar var ve birçokları gözden kaçırmak için çok iyiler," dedi.

"Sağlık hizmetinin yüksek maaşlı sorumluluk pozisyonlarındaki insanlar da var, hasta güvenliğini sağlama görevi."

O, bu kez "genellikle alay edilen ceza sistemi"nin "bu sefer düzgün çalıştığını" hissettiğini söyledi.

Ancak, "endişeler dile getirildikten sonra üst düzey yöneticilerin önlem almadan bebekleri koruma için herhangi bir adım atmalarının nedenleri" hakkında "ortaya çıkması gereken şeyler" olduğunu söyledi.

Hükümet daha sonra Letby'nin mahkumiyetini takiben seri katil olmasının arkasındaki koşulları bağımsız bir inceleme emri verdi.

Sağlık Bakanlığı, incelemenin hastanede neler olduğunu, endişelerin ve yönetişimin ele alınmasını ve düzenleyicilerin ve daha geniş NHS'nin neler yapılacağına dair inceleyeceğini söyledi.