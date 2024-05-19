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Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabında iki

Ligde 7-8.'lik serisi ilk maçında ise İzmir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'u 37-32 mağlup etti.

Real Madrid, Villarreal ile 4-4 berabere kaldı

Real Madrid, Villarreal ile 4-4 berabere kaldı

Beşincilik mücadelesinde Köyceğiz Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor arasında oynanan ilk maçın normal süresi 33-33, uzatma bölümü 40-40 eşitlikle tamamlandı. Rakibine 7 metre atışında 5-4 üstünlük sağlayan Nilüfer Belediyespor, seride 1-0 öne geçti.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 3-4.'lük serisi ilk maçında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Spor Toto'yu 31-29 yendi.

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