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Final serisinde dördüncü maç da 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da oynanacak. Seride üç galibiyet elde eden takım, şampiyonluğa ulaşacak.

İlk maçı 35-31 Yenimahalle Belediyespor, ikinci karşılaşmayı ise 35-26 Armada Praxis Yalıkavak kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko'nun Final-Four'da final için oynayacağı maç TV+'ta

Fenerbahçe Beko'nun Final-Four'da final için oynayacağı maç TV+'ta

Serinin ilk 2 maçı sezonu daha üst sırada tamamlayan Armada Praxis Yalıkavak'ın ev sahipliğinde oynanmıştı.

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