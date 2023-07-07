Kastamonu

Kadınlar Süper Lig'de 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında şampiyon olan Kastamonu ekibi, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında iptal edilen 2019-2020 sezonunu da lider tamamlamıştı.

Kastamonu Belediyespor, bu sezonu da şampiyon tamamlayarak Kadınlar Süper Lig'in son yılların en başarılı takımı oldu.

Kastamonu Belediyespor, bu dönemde 3 Türkiye Kupası ile 4 Süper Kupa da kazandı.

Kulüp başkanı Hüdaver Eski, Kastamonu Belediyespor Hentbol Kulübünün 2014 yılında kurulduğunu söyledi.

Avrupa'da da Türkiye'yi temsil ettiklerini dile getiren Eski, "Bu süreçte Avrupa'da yarı final ve final maçlarımız oldu. Türkiye'de defalarca lig şampiyonluğu ve kupalar aldık. 4 yılın tamamında şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da 2 yıl üst üste oynadık. Bu bizim için ilklerdendi. Bizden başka Türkiye'de hiçbir takım Şampiyonlar Ligi'nde oynamadı." dedi.

"Bu sene hedefimizi, Avrupa'nın ikinci kupası olan EHF'ye yönelttik"

Bu yıl da Avrupa'da oynayacaklarını belirten Hüdaver Eski, "Bu sene hedefimizi, Avrupa'nın ikinci kupası olan EHF'ye yönelttik. Ona göre bir kadro oluşturacağız. Şampiyonlar Ligi'nde netice alamadığımız için seyircimizde kırgınlık oluştu. Bu sene EHF'de başarılar elde ederek seyircilerimizi tekrar toplayacağız. Önümüzdeki sezon da eminim yine Türkiye şampiyonu olacağız ve Avrupa'da kupa almaya uğraşacağız." diye konuştu.

Eski, mümkün olduğu kadar yerli oyuncularla devam etmeyi düşündüklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Altyapıya çok önem veriyoruz. Hatta bu sene altyapıdan iki sporcu antrenmanlarımıza çıkacak. Türkiye'de de yaşı küçük olan ama ileride iyi hentbolcu olacağına inandığımız sporcularla görüşüyoruz. Onları da getirip Kastamonu'da yetiştirmek istiyoruz. Kastamonu artık hentbol şehri, bunu herkes biliyor. Milli maçlar ilimizde oynandığı zaman saha doluyor, maç kazanıyoruz. Kulübümüz, dönemin Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın desteğiyle kuruldu. Ardından Galip Vidinlioğlu belediye başkanı oldu, onun da desteği devam etti. Asıl destekçimiz, yıllardır işin başında olan Hakkı Köylü vekilimizdi. Bizi hiç yalnız bırakmadı."

"Türkiye şartlarına göre bir nebze daha yukarıda bir takımız"

Gelecek sezon da şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını vurgulayan Hüdaver Eski, "Son 5 yıldır, sadece bir yıl Kovid-19 olduğu için ligi lider bitirmemize rağmen şampiyonluğu ilan edilmedik, onun dışındaki 4 yılda da şampiyon olduk. Türkiye şartlarına göre bir nebze daha yukarıda bir takımız. Şampiyonluklarda da çok zorlanmadık. Namağlup şampiyon olduğumuz yıllar oldu. Bundan sonra da aynı şekilde devam ettireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

AA