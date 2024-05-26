Yenimahalle'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen ödül töreninde ligi ikinci sırada bitiren Yenimahalle Belediyespor oyuncularının madalyalarını, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Asbaşkanı Ediz Erkovan ile THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan verdi.

Şampiyon Armada Praxis Yalıkavak oyuncularının madalyaları ile kupasını, THF Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan THF Başkanı Kılıç, "Bu uzun lig maratonunu şampiyon olarak tamamlayan Armada Praxis Yalıkavak'ı kutluyorum. Gayet genç bir kadroyla finale çıkma başarısını gösteren Yenimahalle Belediyespor'u da kutluyorum. Emeği geçen bütün teknik ekibi, sporcuları, ailelerini, sponsorlarımızı, yöneticileri tebrik ediyorum. Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanan bütün takımlarımıza da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.