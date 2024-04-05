Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Beşirli)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)
7 Nisan Pazar:
15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Serdivan)
17.00 Beşiktaş Safi Çimento-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)
8 Nisan Pazartesi:
14.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor (Konya 75. Yıl)
Kaynak: AA