Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Beşirli)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)

7 Nisan Pazar:

15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Serdivan)

17.00 Beşiktaş Safi Çimento-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

8 Nisan Pazartesi:

Süper Lig'de 31. hafta tamamlandı Süper Lig'de 31. hafta tamamlandı

14.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor (Konya 75. Yıl)

Kaynak: AA