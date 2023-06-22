Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Başantrenörlüğünü, Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi'nin yaptığı HC Dunarea Braila takımı, Romanya Ulusal Kadınlar Hentbol Ligi'nde mücadele ediyor.

Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Edin Dzeko, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Böylece İbrahim Belet, yurt dışında görev alan ilk Türk kaleci antrenörü olarak tarihe geçecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon olan Kastamonu Belediyespor'un kaleci antrenörü İbrahim Belet, önümüzdeki sezon Romanya'nın HC Dunarea Braila takımında görev alacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.