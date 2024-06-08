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Hentbolda liglerin 2024-2025 sezonu kesinleşmiş Süper Lig statüleri ise 5 Temmuz'da duyurulacak.

Süper Lig'de sıralamada ilk 3'te yer alan takımlar ile Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanacak.

Hentbol 1. Lig'de normal sezon sonrasında oynanan play-off ve dörtlü final müsabakalarının sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar Süper Lig'e yükselecek.

Ligde normal sezon sonunda 1-2-3 ve 4'üncü olan takımlar şampiyonluk etabı, 5-6-7 ve 8'inci tamamlayan takımlar ise play-off sıralama etabında karşılaşacak.

THF, hentbol da yeni sezon kadınlar ve erkekler süper liglerinin statülerini açıkladı.

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