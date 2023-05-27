İSTANBUL- SAHA, Anne Barlow'un Türkiye’de araştırmalarına ve atölye ziyaretlerine yardımcı olduktan sonra programa davet ettiği Burçak Bingöl ve Hera Büyüktaşcıyan’ın St Ives’ta misafir sanatçı programına katılıp araştırma yapmalarına ve yeni eser üretimlerine destek olmuştu. Hera Büyüktaşcıyan’ın sergisi geçen sonbaharda açılan Burçak Bingöl’ün açtığı Minor Vibrations on Earth’ten sonra işbirliğinin ikinci kişisel sergisi niteliğinde.

Hera Büyüktaşcıyan'ın 27 Mayıs – 15 Ekim 2023 tarihleri arasında Tate St Ives’ta düzenlenen sergiye paralel bir projesi de 9 Temmuz’a dek 14. Gwangju Bienali’nde sergileniyor. Büyüktaşcıyan, tekstil, grafit, ses ve dikey formlar kullanarak Cornwall'ın sosyal ve çevresel tarihini ilişkilendiriyor. Yontulmuş kumaş formları, arkeolojik tabakaları ve hayali manzaraları sembolize eden örtüler ve kıvrımlar altında gizlenen litik yüzeyleri cisimleştiriyor. Cornwall'daki Nine Maidens dikili taşlarından ilham alan sanatçı, bu antropomorfik monolitler aracılığıyla yüzey ve görünmezliğin altında yatan dinamikleri araştırıyor. Kelt efsanesine göre, bakireler Şabat sırasında şarkı söyledikleri için taşa dönüştürülür. Sanatçı bu mitik karakterler ile St Ives'teki Crysède ipek fabrikasında İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri ve sivil binaları gizlemek için kamuflaj ağı yaparken sessizlik içinde çalışan kadın işçiler arasında bir paralellik kuruyor. Enstalasyona ziyaretçileri manzara içerisinde gezinmeye davet eden bir ses işi de eşlik ediyor. Sanatçı bu kompozisyon aracılığıyla yalnızca tabiattaki insan izlerini değil, aynı zamanda görünmezlik politikalarını ve kümülatif tarihi de araştırıyor.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL