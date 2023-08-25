Trendyol Süper Lig de 2. Hafta maçları geride kaldı. Bu hafta oynanan mücadelelerde 18 gol atılırken 3 deplasman takımı galip geldi, 6 maç berabere sonuçlandı ve iç sahada kazanan sadece derbi zaferi ile Galatasaray oldu.

Sezonun ilk derbisi Rams Park da oynandı ve Icardi’nin (2) golleri ile son şampiyon Galatasaray, Trabzonsporu 2-0 mağlup ederek sezonun ilk lig zaferini elde etti. Ayrıca maç sonu açıklanan Hakim Ziyech transferi özellikle Avrupa basınında geniş yer buldu.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe ise ligin yeni ekiplerinden Samsunspor deplasmanında ikinci yarıda bulduğu goller ile 3 puanı hanesine yazdırdı ve ikinci hafta sonunda 6 puan ile liderlik koltuğunu aldı. Sarı Lacivertli ekibe galibiyeti getiren goller Dzeko ve Szymanski’ den geldi. Edin Dzeko aynı zaman da 3 gol ile ilk iki hafta sonunda gol krallığında zirvede yer aldı.

Haftanın sürpriz sonucu ise Beşiktaş – Pendikspor mücadelesinde geldi. İlk yarıda Omar Colley ile öne geçen siyah beyazlılar 90+3 de Oscar Romero’nun penaltı golüne engel olamadı ve taraflar sahadan birer puan ile ayrıldı. Bu sonuçla Süper Lig de tarihinde ilk defa mücadele eden Pendikspor ilk puanını da almış oldu.

Servet Çetin yönetiminde geçen hafta iyi mücadele ortaya koyan ve sezona bir puan ile başlayan Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanında 3-1 ile galip ayrıldı. Samu Saiz, Caner Osmanpaşa ve Gerson Rodrigues ile 3 puanı alan kırmızı beyazlılara, Gaziantep FK Furkan Soyalp ile cevap verdi. Bu sonuçla Sivasspor ilk iki hafta da 4 puana ulaşırken, Gaziantep FK ise henüz puan ile tanışamadı. İki İstanbul temsilcisini karşı karşıya getiren Rams Başakşehir – Fatih Karagümrük mücadelesini ise deplasman ekibi 2-0 ile kazandı. Karagümrük de galibiyeti getiren goller Ryan Mendev ve Muhammed Şengezer (k.k) ile geldi. Rams Başakşehir ise ilk iki hafta da skor ve puan ile tanışamadı.

Haftanın golsüz biten mücadelelerinde Hatayspor evinde Kasımpaşa ile, Çaykur Rizespor da Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve taraflar birer puan ile sahadan ayrıldı. Antalyaspor ise sahasında Konyaspor ile Güray Vural’ın 87. Dakikada attığı gol ile 1 puanı kurtardı. Deplasman ekibinde ise Cikalleshi geçen hafta olduğu gibi bu hafta da ağları havalandırdı. İlk haftayı birer puan ile geçen iki takımın, İstanbulspor-Kayserispor mücadelesinde ise Mame Thiam ve İbrahim Yılmaz’ın karşılıklı golleri taraflara birer puan daha kazandırmış oldu.

Haftanın kapanışında ise Avrupa da ülkemizi başarı ile temsil eden AdanaDemirspor, Ankaragücü deplasmanından bir puan ile döndü. Niang ile maçın başında öne geçen Akdeniz ekibine, Efkan ile cevap veren Ankaragücü de sezonun ilk puanını almış oldu.