Bangladeş Başbakanı Hasina, Hindistan'a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Yeni Delhi'de Modi ile bir araya geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkileri görüşen Modi ve Hasina, deniz güvenliği, okyanus ekonomisi, uzay ve telekomünikasyon alanlarında çeşitli mutabakat zaptları imzaladı.

Modi, Bangladeş'in Hindistan'ın denizde komşularıyla çeşitli alanlarda bölgesel işbirliğini artırmasını hedefleyen Hint-Pasifik Okyanuslar Girişimi'ne katılma kararını memnuniyetle karşıladı.