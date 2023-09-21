Haber:Mert Osman Erman

Kanada, bu hafta Hindistan'ı ayrılıkçı liderin öldürülmesi ile ilgili "inanılır iddialar"ı araştırdığını söyledikten sonra gerilimler yükseldi.

Hindistan, bu suçlamayı "saçma" olarak reddetti.

Analizciler, uzun süredir gerilen ilişkilerin şimdi tarihsel bir düşük seviyede olduğunu söylüyorlar.

Vize askıya alındığına dair mesaj ilk olarak Perşembe günü BLS web sitesinde yayınlandı.

"Hint Misyonundan Önemli Duyuru: Operasyonel nedenlerden dolayı, 21 Eylül 2023 tarihinden itibaren Hint vize hizmetleri bis further notice durdurulmuştur," yazıyordu.

Hindistan'ın dışişleri bakanlığı, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti ve BBC'yi BLS web sitesine başvurmaya davet etti.

Bu hareket, Hindistan'ın vatandaşlarını veya Kanada'da yaşayanları, Kanada'daki "artan anti-Hindistan faaliyetleri ve siyasi olarak hoş görülen nefret suçları ve suçlu şiddet nedeniyle" "en üst düzeyde dikkatli olma" konusunda uyardığı bir günün ardından geldi.

Kanada'nın 2021 nüfus sayımına göre, Kanada'da Hint kökenli 1.4 milyon kişi bulunuyor ve bu ülkenin nüfusunun %3.7'sini oluşturuyor. Hindistan, Kanada'ya en fazla uluslararası öğrenci gönderen ülke - 2022'de toplam yabancı öğrencilerin %40'ını oluşturuyordu, 320,000 öğrencinin içinde.

Çarşamba günü Delhi, bazı son tehditlerin diplomatlarına ve Hindistan karşıtı ajandaya karşı olan bazı Hintlilere yönlendirildiğini söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, pazartesi günü istihbarat ajanslarının "Hindistan hükümeti ajanlarının" Hardeep Singh Nijjar adlı bir Kanada vatandaşının öldürülmesine karışıp karışmadığını araştırdığını söyledi - Hindistan 2020'de onu terörist olarak tanımlamıştı.

Nijjar, 18 Haziran'da Britanya Kolumbiyası'nda bir Sikh tapınağı dışında aracında iki maskeli silahlı saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

"Kanada topraklarında bir yabancı hükümetin Kanada vatandaşının öldürülmesine karışması, egemenliğimizin kabul edilemez bir ihlalidir," dedi Trudeau, Pazartesi günü Kanada parlamentosuna hitap ederken.

Hindistan, Kanada'nın burada sığınma sağladığı "Khalistani teröristleri ve aşırılıkçıları" odak noktasına koymaya çalıştığını söyleyerek sert bir tepki verdi.

Hindistan hükümeti, Batı ülkelerindeki Sikh ayrılıkçılarının Khalistan veya ayrı bir Sikh vatanı taleplerine sık sık keskin tepki veriyor.

Khalistan hareketi Hindistan'da 1980'lerde Sikh çoğunluklu Punjab eyaletinde merkezlenmiş şiddetli bir isyanla doruğa ulaştı.

Hareket şiddetle bastırıldı ve şu anda Hindistan'da pek fazla yankı bulmuyor, ancak Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık gibi ülkelerdeki Sikh diasporasının bazıları arasında hala popülerdir.

Kanada, Hindistan dışındaki en büyük Sikh nüfusuna sahiptir, yaklaşık 780,000 Sikh insan - ülkenin nüfusunun %2'sinden fazlasını oluşturuyor. Kanada, birkaç pro-Khalistan protestosu ve gösteri gördü.

Haziran ayında, Hindistan'ın diplomatlarının güvenliği konusunda Kanada'ya bir "resmi şikayette" bulunduğu bildirildi.

.