Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, anti-radyasyon füzesi Rudram-2'nin, Su-30 MKI savaş uçağından havadan karaya ateşlendiği belirtildi.

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Açıklamada, test atışının başarılı şekilde gerçekleştiği aktarıldı.

300 kilometre menzile sahip Rudram-2, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı (DRDO) tarafından yerli imkanlarla geliştirildi.

Rudram-1, Ekim 2020'de test edilmişti.

Kaynak: AA