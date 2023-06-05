Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

İnşaat halindeki köprü 30 Nisan 2022'de de benzer sebeplerle çökmüştü.

Hindustan Times'ın haberine göre, Eyalet Başbakanı Nitish Kumar olayın sorumlularının tespit edilmesini istediğini belirtti.

Olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

İlk incelemelere göre, Bhagalpur şehrindeki 206 metre uzunluğundaki köprüde çatlaklar oluşması nedeniyle köprünün çöktüğü düşünülüyor.

Burhi Gandak Nehri üzerinde bulunan Aguwani-Sultanganj köprü sünün çökme anı çevredekiler tarafından kaydedildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.