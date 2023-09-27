YENİ DELHİ AA- Hindistan'da 6 Temmuz'dan bu yana kayıp olan 2 öğrencinin, cinayete kurban gittiğinin açıklanmasının ardından, tepkiler arttı.

Bir süredir etnik şiddet olaylarına sahne olan eyaletin başkenti Imphal'de yüzlerce öğrenci "kurbanlar için adalet" sloganları ile protesto düzenledi.

Polis ise göstericilere göz yaşartıcı gaz ve sis bombası ile müdahale etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili yaptığı açıklamada, "Polis müdahalesinde 47 öğrenci hafif yaralandı, şu anda durum normal ve kontrol altında." ifadesini kullandı.

AA'ya konuşan yerel gazeteci Basanta Kumar, öğrencilerin bugün de gösteri planladığını ve protestoların bir süre daha devam edeceğini aktardı.

Hindustan Times'ın haberine göre, protestoların ardından eyaletteki tüm okulların bugün kapalı olacağı bildirildi.

Eyalet yetkilileri tarafından yayımlanan genelgede "mevcut kanun ve düzen durumu göz önünde bulundurularak dezenformasyon, söylenti ve şiddet olaylarının yayılmasını engellemek amacıyla" eyaletteki internet hizmetlerinin 5 gün süreyle askıya alındığı duyuruldu.

Genelgede internete erişim kısıtlamalarının 1 Ekim'e kadar devam edeceği bilgisi verildi.

Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette şiddet olayları nedeniyle ölü sayısı 175'e çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), Manipur eyaletinde meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili çok sayıda vakayı soruşturmak için 53 kişilik ekip oluşturmuştu.

53 kişilik ekipte, 3 polis başmüfettiş yardımcısı, bir polis müfettişi, 16 müfettiş ve 10 müfettiş yardımcısının yer aldığı bilgisi de paylaşılırken, 17 vakanın soruşturulacağı aktarılmıştı.