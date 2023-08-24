Haber: Mert Osman Erman

Olay, Mizoram eyaletindeki Sairang kasabasına yakın bir yerde meydana geldi.

Yerel medya raporlarına göre, köprünün bir kısmı çöktüğünde en fazla 40 işçi iş sahasındaydı.

Olayın nedeni henüz net değil ve demiryolu otoritesi bir soruşturma başlattı. Şu ana kadar üç kişi kurtarıldı.

Bu, köprünün 100 metre yüksekliğindeki direklerinden birinin üstünden indirilmesi gereken yaralı bir işçiyi içeriyor.

Olay, Mizoram'ın başkenti Aizawl şehrinden yaklaşık 20 km (12 mil) uzaklıkta bulunan Kurung Nehri üzerinde meydana geldi.

Başbakan Narendra Modi'nin ofisinden yapılan açıklamada, "Etkilenenlere tüm olası yardım sağlanıyor" denildi.

Hükümet, ölenlerin yakınlarına 200 bin rupi (£1,900; $2,400) ödeyecektir, ekledi.

Kurbanların hepsi Batı Bengal'den, demiryolu yetkililerine göre.

Mizoram İçişleri Bakanı Lalchamliana, "Bu trajik olaydan etkilenen ailelerin acısı ve sempatisinin derinliğini ifade etmek için kelimeler yetersiz kalıyor" dedi.

Khamrang-Sihhmui demiryolu hattı 51 km uzunluğunda olacak ve yaklaşık iki yıl önce başlanan çalışmaların ardından Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

Bu tür inşaat sahalarındaki kazalar Hindistan'da nadir değildir.

Geçen yıl ekim ayında, Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde bir yaya asma köprüsü çöktüğünde, 140'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.