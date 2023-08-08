Ankara

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, eski Maharashtra Eyaleti Emniyet Müdürü ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Datta Padsalgikar'ı Merkez Soruşturma Bürosu (CBI) tarafından yürütülecek incelemeleri denetlemekle görevlendirdiğini duyurdu.

Chandrachud, Padsalgikar'ın doğrudan yüksek mahkemeye rapor vereceğini kaydetti.

Öte yandan, Manipur eyaleti dışından en 5 az başkomiser rütbesinde polisle CBI'dan bir yetkilinin soruşturmada görevlendirileceği belirtiliyor.

Mahkeme, yaptığı yazılı açıklamada, Manipur'daki "kadına şiddet" vakalarını incelemek ve rapor hazırlamak üzere 3 emekli kadın yüksek mahkeme üyesinin yer alacağı ayrı bir heyet de kurulacağını açıkladı.

Açıklamada, "Gayretimiz hukuk düzenine olan güveni yeniden sağlamak. 3 eski yüksek mahkeme hakiminden oluşan bir heyet kuracağız. Heyet, soruşturmalar dışında (şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik) destek ve tedavi tedbirlerine de bakacak." ifadeleri kullanıldı.

Mahkemeye CBI ve 3 emekli kadın yargıçtan oluşan heyetten ayrı ayrı raporlar sunulacağı kaydedilen açıklamada, soruşturmalarda Manipur dışından toplamda 42 özel inceleme ekibinin de yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

Bu kapsamda araştırılacak vakalardan birinin Kuki-Zo etnik grubuna mensup olduğu tespit edilen iki kadının toplu tecavüze uğraması olduğu belirtiliyor.

Manipur'daki şiddet olayları

Manipur eyaletinde çete üyelerinin, Kuki-Zo etnik grubuna mensup olduğu tespit edilen iki kadını sürükleyip toplu tecavüz ettikleri görüntüler, sosyal medyada gündem olmuştu.

Polis, gelen tepkilerin ardından toplu tecavüz ile ilgili soruşturma açmış ve 5 kişiyi gözaltına almıştı.

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs'tan itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette şiddet olayları nedeniyle 150'den fazla kişi hayatını kaybederken, 60 binden fazla kişi yerlerinden edildi.

AA