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Hindistan Meteoroloji Dairesinin (IMD) açıkladığı verilere göre Assam eyaletine 1-19 Haziran'da mevsim normalinin yüzde 50 üzerinde yağış düştü.

Yetkililer, yerlerinden edilen yaklaşık 171 bin kişiden 15 bin 160'ının geçici yardım kamplarına yerleştirildiğini belirtti.

Afet Yönetim Kurumu yetkilileri, sellerde hayatını kaybeden 27 kişiden 7'sinin Karimganj bölgesinden olduğunu, Barpeta bölgesinden 7 yaşındaki çocuğun bulunduğu botun alabora olması sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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Hindustan Times'ın Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumuna (ASDMA) dayandırdığı haberine göre seller, yaklaşık 390 bin kişinin yaşamını olumsuz etkiledi.

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