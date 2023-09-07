ANKARA AA- Hindistan Times'ın haberine göre, Aditya L-1'in 4 ay sürmesi öngörülen uzay yolculuğu devam ediyor.

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezinden (ISRO) yapılan açıklamada, kendisiyle beraber taşıdığı yükleri "selfie" ile çeken uzay aracının, Dünya ve Ay'ın fotoğraflarını da yakaladığı bildirildi.

Uzay aracının, Güneş üzerinde detaylı inceleme yapmak için 7 farklı cihaz taşıdığı belirtilen açıklamada, 4'ünün güneşten gelen ışığı gözlemlemeye, 3'ünün de plazma ve manyetik alanların parametrelerini ölçmeye yaradığı kaydedildi.

Aditya L-1'in, Dünya'dan Güneş yönünde 1,5 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Lagrange 1 noktası etrafında bir yörüngeye yerleştirilmesi planlanıyor.

ISRO, 3 Eylül'de Aditya L-1'in başarıyla fırlatıldığını bildirmişti. Güneş'in en dış katmanını ve Güneş rüzgarlarını gözlemlemek için fırlatılan uzay aracının, ISRO'nun güneş gözlemi odaklı ilk misyonu olduğu kaydediliyor.