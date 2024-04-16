Zagreb

Ülkede yarın yapılacak genel seçimde, 222 bin 197'si yurt dışında olmak üzere toplam 3 milyon 733 bin 283 kayıtlı seçmen, 6 bin 884 seçim merkezinde oy kullanabilecek.

Devlet Seçim Komisyonunun paylaştığı verilere göre, 151 sandalyeli ulusal meclise girmek için 2 bin 302 aday yarışacak.

Adaylardan yüzde 42'sini kadınlar oluştururken, resmi olmayan ilk seçim sonuçlarının yarın gece yarısına doğru açıklanacağı bildirildi.

Hırvatistan'da kayıtlı seçmenler, 17 Nisan'da 07.00-19.00 saatlerinde oy verebilecek.

Öte yandan, yurt dışındaki kayıtlı Hırvat seçmenlerin oy verme işlemi bu sabah başladı ve yarın saat 19.00'a kadar sürecek.

Anketler, Hırvat Demokrat Birliğini işaret ediyor

Seçim öncesi yapılan anket çalışmalarına göre, iktidardaki merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) favori olarak gösteriliyor.

Seçim sonrası HDZ haricinde, Sosyal Demokrat Parti (SDP), Merkez, Halk Partisi-Reformcular, Sivil-Liberal Birliği (GLAS), Hırvat Köylü Partisi (HSS), Adı ve Soyadı Olan Partinin (SSIP) oluşturduğu "Adalet Nehirleri" ittifakının yanı sıra "Vatan Hareketi" ittifakı, "Most ve ortakları" ittifakı, "Yapabiliriz" ittifakı ile Istra Demokrat Partisinin (IDS) yeni dönemde ulusal mecliste yer alması bekleniyor.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Anayasa Mahkemesinin "Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmedikçe adaylığı uygun değildir" hükmüne rağmen, "Adalet Nehirleri" ittifakının seçim listesindeki adayları arasında yer alıyor.

Genel seçimdeki adaylığı tartışmalara sebep olan Milanovic ise yürüttüğü Cumhurbaşkanlığı görevinden, meclise seçilmesi halinde istifa etmekte ısrar ediyor. Milanovic'in meclise girmesi ve Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesi durumunda Hırvatistan Parlamentosu Başkanı ya da Cumhurbaşkanı Yardımcısının bu görevi üstlenmesi gerekiyor.

Hükümetin kurulması için en az 76 milletvekiline ihtiyaç var

Bu arada, 151 milletvekilinin 140'ı ülke içindeki seçim bölgelerinden, 3'ü Hırvat diasporasından, 8'i ise azınlık partilerinden seçilecek.

Yeni hükümeti kuracak parti ya da koalisyonun en az 76 milletvekiline sahip olması gerekiyor.

Ayrıca seçimin ilk kez pazar yerine çarşamba yapılıyor olmasının nedeni, "Milanovic, seçim dolayısıyla tatil olmayacak Bosna Hersek'teki Hırvat seçmenlerin HDZ'ye oy vermesini engellemek istiyor" şeklinde değerlendiriliyor.

Hırvatistan'da genel seçimler 4 yılda bir yapılıyor.

Avrupa Birliğinin (AB) en genç üyesi Hırvatistan'da 2020'de yapılan son genel seçimi HDZ kazanmıştı.