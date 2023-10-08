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Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı: Böylesi bir savaş, göz açıp kapayınca kadar bitmez

İsrail Cumhurbaşkanı: Böylesi bir savaş, göz açıp kapayınca kadar bitmez

İsrail ordusu, sabah Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Hizbullah yetkilisi, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda Hizbullah'ın "tarafsız olmadığını" vurgulayarak, "sorumluluğun, ümmetin tarafsız kalmamasını gerektirdiğine" işaret etti.

Hamas'ın dünden bu yana İsrail' e düzenlediği saldırıları değerlendiren Safiyuddin, "İsrail istihbaratının çöküşünün Filistin direnişinin birçok seviyede üstünlük sağladığı anlamına geldiğini" savundu.

Safiyuddin, Beyrut'un Dahiye bölgesinde Hamas ve diğer Filistinli gruplara destek için düzenlenen eylemde konuştu.

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