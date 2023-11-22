Haber: Mert Osman Erman

Anketler, başabaş bir yarışı işaret ediyor ve oy verme işlemi 21:00'de (20:00GMT) sona eriyor.

Merkez sağ lideri Dilan Yesilgöz'ün kazanmaya aday olduğu ve ilk kadın Hollanda başbakanı olabileceği tahmin ediliyor.

En yakın rakipleri, anti-Islam popülist Geert Wilders ve eski üst düzey AB komiseri Frans Timmermans liderliğindeki sol ittifak.

Bu Çarşamba günkü oylamada 13 milyonun üzerinde Hollandalı seçmen, 26 parti arasından seçim yapma şansına sahip ve en fazla 17'si koltuk kazanabilir.

Avrupa, Mark Rutte'nin liderlik ettiği 13 yıllık hükümetlerin ardından bu seçimi yakından takip ediyor. En büyük parti, ulusal oyın %20'sinden azını ve 150 koltuklu parlamentoda 30'dan az koltuğu alabilir, bu Hollanda siyasetinde görülmemiş bir durumdur.

Bir siyasi skandalın ardından hükümete duyulan güven düşük bir seviyede kaldı; bu skandal, binlerce ebeveynin haksız yere refah dolandırıcısı olarak etiketlenmesine neden oldu. Onların haklarını savunan bir politikacı, sadece üç ay önce orta yolcu bir parti kurdu ve şu anda kral yapıcı olarak gösteriliyor.

Pieter Omtzigt'in Yeni Sosyal Anlaşması, önümüzdeki koalisyon hükümetini oluşturmada merkezi bir rol oynamaya aday. Ülkeyi yönetmeye pek ilgi göstermedi, ancak kim kazanırsa kazansın, desteğine ihtiyaç duyacak. "Hollandalı halkı için ne yapabileceğimi biliyorum" dedi Dilan Yesilgöz, Türk mültecilerinin kızı olarak Hollanda'ya geldi ve göç seviyelerini düşürmeyi, yüksek yaşam maliyetiyle başa çıkmak kadar önemli bir öncelik haline getirdi.

Rakiplerinin aksine, Geert Wilders'ın Özgürlük Partisi ile çalışmayı dışlamamıştır. Ancak o kazanırsa, konservatif-liberal VVD partisini Wilders hükümetinden uzak tutacaktır.

Salı gecesi final TV tartışmasında başbakan olacağını açıkladığında, tüm Hollandalılar için bir başbakan olabileceğini söylediğinde, bu sadece tüm politikalarını (İslam'ı yasaklama ve AB'den ayrılma gibi) iptal ettiği takdirde mümkün olabilir, dedi.

25 yıldır milletvekili olan Geert Wilders, anti-Islam politikalarını askıya koymayı teklif etti ve Hollandalı seçmenlerin henüz AB'den ayrılmaya hazır olmadığını anladığını söyledi. "Programımızda Nexit yok, Nexit hakkında bir referandumumuz var ve bu farklı bir şey" dedi.

Bu seçimde olağanüstü bir seçenek olmasına rağmen, birçok seçmen duyarsız ve oylamanın önünde neredeyse yarısı hala kararsız olduğu söyleniyor. Bu rakam, Rotterdam'ın en yoksul mahallelerinden biri olan Crooswijk'teki bir yerel kafede çalışan Drago'nun dedikleriyle doğrulanıyor.

"Henüz karar vermedim, ama geçen hükümette olmayan partilerden biri olacak" dedi Laura. "Hepsi fiyatların artmasından sorumlu."

Kız arkadaşının yerel kafesinde çalışan Drago, yüksek vergilerin hayatı imkansız hale getirdiğinden yakınıyor. Göçün zaten zorlu bir konut krizini daha da kötüleştirdiğini, bu da Hollanda'nın 390.000 ev açığına neden olduğunu söylüyor.

Yerel çamaşırhanedeki üç kadın öğrenci de muhtemelen İşçi-Yeşil Sol (PvdA/GL) ittifakına oy vereceklerini söyledi, ancak göç konusunda da endişelerini dile getirdi.

Sol ittifakın lideri Frans Timmermans, önümüzdeki hükümeti yönetme şansına sahip olduğuna inanıyor. "Bu ülke bir koalisyon olmadan asla işleyemez, bu bizim tarihimiz" dedi.

Geçen yıl Hollanda'ya net göç, Rusya'nın Ukrayna'yı istilasından kaçan mültecilerin de etkisiyle 220.000'den fazla iki katına çıktı.

Bu yüzden Pieter Omtzigt'in orta yolcu NSC'si göçü 50.000 ile sınırlamak istiyor ve bu nedenle Geert Wilders'ın anketlerde yükselişte olmasının nedenlerinden biri.

Aynı başarıyı far-right rakibi Thierry Baudet yaşamadı. Anketlerde geride kaldı ve kampanya yolunda iki kez saldırıya uğradı, Pazartesi gecesi bir bira şişesiyle kafasına vurulduktan sonra hastaneye kaldırıldı.