Amsterdam

Serginin küratörlerinden Yasemin Bağcı, Foam Fotoğraf Müzesi salonunda sergilenen Ara Güler resimleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Bağcı, fotoğraf sergisinin, Hollanda'da şimdiye kadar Ara Güler adına açılan en büyük sergi olduğunu ve sanatçının simge fotoğraflarının yanında ilk defa seyirciyle buluşan eserlerini de içerdiğini belirtti.

Serginin ana eksenini Güler'in 1950'lere dayanan İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu anlatan Bağcı, "Sergi dört bölümden oluşmaktadır. Birincisi 'ikonik', ikincisi 'tarihçi', üçüncüsü 'elçi' ve dördüncüsü de 'kişisel' bölümlerinden meydana gelmektedir." dedi.

Ara Güler'in fotoğraflarının yanı sıra sanatçının yaptığı 3 orijinal kitap maketi, gazete yazılarının kupürleri, 1950-1980 arasında yerli ve yabancı basında yayınlamış röportajlarını içeren 20 efemeranın da sergide yer aldığını aktaran Bağcı, Güler'in "Kahramanın Sonu" adlı belgeselini de ziyaretçilerin seyredebildiğini dile getirdi.

Kültürel ve sanatsal köprüler kuran bir elçi

Bağcı, Güler'in Türkiye'deki haberleri yurt dışına duyurduğunu ve dışardaki gelişmeleri de Türkiye'ye aktardığını ifade ederek, "Türkiye'yi dünyaya açmak, dünyayı da Türkiye'ye getirmek onun için bir elçilik göreviydi." değerlendirmesinde bulundu.

Ara Güler sergisini, Polat Stüdyo'nun Türkiye ve Hollanda arasındaki kültürel, diplomatik ve ekonomik ilişkileri farklı bakış açılarıyla yansıttığı "Kısmet" adlı proje kapsamında yaptıklarını kaydeden Bağcı, "Bu sergiyi Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkeziyle birlikte gerçekleştirdik. Yaptığım 1,5 senelik kapsamlı arşiv çalışmaları neticesinde Ara Güler'in hiç bilinmeyen ve daha önce seyirciyle buluşmayan bazı fotoğraflarını da bu sergiye ekledik." diye konuştu.

Güler'in mesleğinin ilk yıllarında daha çok soyut temalı fotoğraflar çektiğine işaret eden Bağcı, "Kişisel adını verdiğimiz bu son bölüm ise kendisi için yaptığı farklı sanatsal denemelerden oluşuyor." ifadesini kullandı.

Sergide ünlü fotoğrafçıların portreleri de bulunuyor

Bağcı, serginin öne çıkan bölümleri arasında Ara Güler'in 1974'te ABD gezisi sırasında ziyaret ettiği ünlü fotoğrafçıların portrelerinden oluşan "Yaratıcı Amerikalılar" serisinin yer aldığını belirterek, "Bu bölümde Ara Güler'in kadrajından Alfred Hitchcock, Imogen Cunninham, Salvador Dali, Alexander Calder ve Ansel Adema'nın portrelerini görüyoruz. Bir de Imogen Cunninham tarafından çekilen Ara Güler portresi yer alıyor." dedi.

Bağcı, serginin açılışına yaklaşık 1000 kişinin katıldığını kaydederek, Hollanda basınının da sergiye büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

Het Parool gazetesinde sergi ile ilgili çıkan bir yazıda ise Güler'in 20. yüzyıldaki en önemli Türk fotoğrafçı olmasına karşın Batı'da yeterince tanınmadığına değinilerek, "Bu sergi uluslararası bir turu hak ediyor. Güler'in eserleri daha fazla toplumla buluşmayı hak ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

Ara Güler'in fotoğraf dünyasına ait özel anların ve öne çıkan eserlerinin de olduğu bir kitabın da yer aldığı sergi, 8 Kasım'a kadar Amsterdam'daki Foam Fotoğraf Müzesi'nde gezilebilecek.

AA