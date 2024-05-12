Hollanda Değirmenler Vakfının organize ettiği "Ulusal Değirmen Günü" bu yıl 51’inci defa düzenlendi.

Etkinlik kapsamında ülke genelinde yaklaşık 700 değirmenin kapıları halka açıldı.

UNESCO'nun "Dünya Miras Geçici Listesi"ndeki Kinderdijk köyünde ise 15'inci yüzyıla ait 19 değirmen her yıl olduğu gibi yoğun ilgi gördü.

Kinderdijk Dünya Mirası Vakfı Basın Sözcüsü Pauline Buter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kinderdijk köyündeki 19 değirmenin 16’sında yaşayanlar olduğunu, 3’ünün ise ziyaretçilere açık bulunduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin değirmende yaşamın nasıl olduğunu görme fırsatı bulduklarını belirten Buter, 11-12 Mayıs günlerinde organize edilen Ulusal Değirmen Günü’nde ülkede olabildiğince değirmenin aktif hale getirildiğini aktardı.

Buter, Kinderdijk’ta bulunan değirmenlerin 15. yüzyıla ait olduğunu ifade ederek, “Değirmenler Kinderdijk köyünün 700 yıldır su altında kalmasını önlüyorlar. Bu şu anlama geliyor. Değirmenler yağan yağmurdan biriken suyu dışarıya pompalıyor.” dedi.

Yıl bazında yaklaşık 300 bin kişinin Kinderdijk köyünü ziyaret ettiğini anlatan Buter, şöyle devam etti:

“Yüzde 85’i yurt dışından geliyor. Çoğu ziyaretçiler ABD, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda’dan geliyor. Bugün aynı zamanda el sanatları günü organize ettik. Eskiden Kinderdijk’ta nasıl yaşandığını göstermek için farklı kültürel el sanatları gösteriliyor.”

Hollanda`daki 1200 değirmen arasında dünyanın en büyük değirmenleri Schiedam kentinde bulunuyor.

Kentteki 8 değirmen arasında yer alan ve dünyanın en büyüğü olarak kayıtlara geçen 33,3 metre boyundaki De Noord değirmeni, 15. yüzyılda yapıldı. Daha önceleri fırıncılar için yem ve buğday unu öğütmek için kullanılan değirmen 35 yıldır restoran olarak hizmet veriyor.

Hollanda`daki rüzgar veya su ile çalışan değirmenler farklı işlevlere sahip. Hollanda, refahının büyük bir bölümünü bu değirmenlerin kullanımına borçlu. Yüzyıllar boyunca değirmenlerde tahıl öğütüldü, kereste biçildi ve tohumlardan elde edilen yağ dövüldü. Değirmenler ayrıca kağıt ve boya yapımında ve pirinç soymak için kullanıldı.

Ülkedeki en yaygın endüstriyel değirmen ise un değirmeni. Burada ekmeğin temeli olan tahıl un haline getirildi. 13. yüzyıldan itibaren nüfusun artması ile tahıl talebi de artan ülkede daha fazla un değirmeni yapıldı. Ülkede faaliyette olan birçok un değirmeni bulunuyor.