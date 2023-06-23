Hollanda’da aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Daha önce Türkiye ile ilgili sert açıklamalarıyla da gündeme gelen Wilders, yaptığı paylaşımda mülteciler ile ilgili konuyu dile getirdi. Türkiye’deki kadınların kendisine ulaştığını iddia ederek, Erdoğan’a seslendi.

“Türkleri mi yoksa Arapları mı daha çok seviyorsunuz?”

Geert Wilders yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Birçok Türk kadını bana, Türkiye'deki Arapların kendilerini taciz ettiğini, onlara fahişe dediğini ve onlara kötü davrandığını söylüyor. Lütfen bana söyler misiniz başkan @RTErdogan Türk kadınlarını taciz eden Arapları hala kardeşiniz olarak görüyor musunuz? Türkleri mi yoksa Arapları mı daha çok seviyorsunuz?

Yaptığı bu paylaşımdan bir süre sonra ise Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, Türk kadınları ile söylediği bir sözünü paylaştı.

Wilders paylaşımında Atatürk’ün sözünü paylaştığı tweeti ise şöyle:

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Mustafa Kemal ATATÜRK

HABER:DUHA SENA OSKAY