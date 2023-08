Haber: Damla Oya Erman

Hollywood'un saygı gören isimlerinden biri olan Angelina Jolie, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda insani yardım çalışmalarıyla da tanınan bir isimdir. Usta oyuncu, sinema dünyasının yanı sıra insan hakları savunucusu ve iyi niyet elçisi olarak da büyük takdir toplamıştır. İşte Angelina Jolie'nin hayatı ve unutulmaz yapımları:

Erken dönem ve kariyer başlangıcı:

Angelina Jolie Voight, 4 Haziran 1975 tarihinde Los Angeles'ta doğdu. Ünlü oyuncu Jon Voight'un kızı olan Jolie, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde ve televizyon dizilerinde küçük rollerle adım attı. 1995 yılında "Hackers" filmi ile sinema dünyasına adım atan Jolie, çıkışını "Gia" adlı televizyon filmindeki performansı ile gerçekleştirdi ve bu rolüyle büyük beğeni topladı.

Unutulmaz yapımlar ve ödüller:

Angelina Jolie'nin kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri, 1999 yılında "Girl, Interrupted" adlı filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülünü kazanması oldu. Ardından "Lara Croft: Tomb Raider" serisi ile dünya çapında tanınan bir yıldız haline geldi. "Mr. & Mrs. Smith" filminde Brad Pitt ile başrolde oynaması ve bu film setinde tanışmaları da medyanın ilgi odağı oldu.

İnsan hakları savunuculuğu ve iyi niyet elçiliği:

Angelina Jolie, sadece bir oyuncu olarak değil, aynı zamanda insan hakları savunucusu olarak da ön plana çıktı. UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) iyi niyet elçisi olarak görev yaparak, dünya genelinde mültecilere yardım etme çabalarına katkı sağladı. Ayrıca uluslararası arenada çocuk haklarına ve kadınların güçlenmesine dikkat çeken Jolie, cinsel şiddetin önlenmesi için de aktif bir şekilde çalıştı.

Yenilikçi yapımlar ve yönetmenlik kariyeri:

Angelina Jolie'nin yetenekleri sadece oyunculukla sınırlı değil. Aynı zamanda yönetmenlik de yapmaktadır. İlk yönetmenlik deneyimini "In the Land of Blood and Honey" adlı filmle yaşayan Jolie, daha sonra "Unbroken" ve "First They Killed My Father" gibi projelerde yönetmen koltuğuna oturdu.

Son yıllardaki projeleri:

Angelina Jolie, kariyerine son yıllarda "Maleficent" ve "The Eternals" gibi büyük yapımlarla devam ediyor. Aynı zamanda yönetmenlik çalışmalarına da devam eden Jolie'nin sinema dünyasındaki etkisi ve önemi hala devam ediyor.

Angelina Jolie, sadece bir Hollywood yıldızı değil, aynı zamanda insani yardım ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla da dünyaya örnek olmuş bir isimdir. Oyunculuk yeteneği ve toplumsal duyarlılığı ile Angelina Jolie, hem sinema dünyasında hem de gerçek dünyada iz bırakan bir isim olarak anılmaya devam ediyor.