Bölgede bugün etkili olacağı tahmin edilen Talim Tayfunu nedeniyle bazı önlemler açıklandı.

Önlemler kapsamında okullar ve borsa geçici olarak kapatıldı. Feribot seferlerinin durdurulduğu ve yaklaşık 16 uçuşun iptal edildiği bölgede, 100'den fazla kişi geçici barınaklara alındı.

Hong Kong Gözlemevi, tayfun nedeniyle alarm seviyesini 5 dereceli uyarı sisteminde 3'e çıkardı.

Meteoroloji uzmanları, rüzgar hızının saatte 140 kilometreye çıkabileceğini ve tayfunun Hong Kong'un güneybatısında 300 kilometreye kadar bir alanda etkili olacağını bildirdi.

Diğer yandan, Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi tayfunun, Guangdong ve Hainan eyaletlerinin kıyı şeridini vurmasının beklendiğini açıkladı.

Bölge sakinlerine, kıyı şeridinden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

AA