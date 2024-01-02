Haber: Damla Oya Erman

Houchengzui, Qingshuihe İlçesi'nde Hun Nehri'nin kuzey kıyısında yer alan bir arkeolojik alan olup, Houchengzui Taş Şehri olarak da bilinmektedir.

Daha önceki kazılar, şehrin 4.300 ila 4.500 yıl önceye, Yavaşçaşan dönemine tarihlendiğini göstermişti. Bu dönem, Siyah Çömlek veya Yavaşçaşan kültürü gibi geç Neolitik toplumların ortaya çıkışına tanıklık etmiştir.

Yaklaşık 341 dönümlük bir alana yayılan Houchengzui, iç ve dış şehir olmak üzere çift katmanlı bir yapıya sahiptir ve hendekler ve duvarlardan oluşan üç katmanlı bir savunma sistemi ile güçlendirilmiştir.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, en son yapılan kazılar, antik bir ulaşım ağı olarak kullanılan ve aynı zamanda savunma ve saldırı amaçlı hizmet veren yeraltı tünellerinin ağını ortaya çıkardı.

Şehir merkezinden dışa doğru yayılan bir radyal düzenlemede dağılmış toplamda 6 yeraltı tünel geçidi, 1.5 ila 6 metre derinliğinde keşfedildi. Tüneller, Longshan kültürüne ait mağara konutlarına benzer kemerli tavanlara sahiptir ve 1 ila 2 metre yüksekliğinde, 1.5 metre genişliğindedir.

İç Moğolistan Kültür Varlıkları ve Arkeoloji Akademisi Müdürü Sun Jinsong'a göre, çevresindeki hendekler ve dış savunma duvarları (barbikanlar) son araştırmanın odak noktasını oluşturdu.

Kazılar ayrıca ana şehir kapısı (CM1), cinili şehir kapısı (CM2) ve dış cinili şehir kapısı (CM3) olmak üzere üç şehir kapısını ortaya çıkardı. Ana şehir kapısı, dış şehir duvarının ortasında bulunup dikdörtgen bir plana sahiptir ve her iki tarafında toprak platformlar ile çevrilmiş bir kapı içerir.

Arkeologlar aynı zamanda şehir duvarları ve bastionlar da dahil olmak üzere diğer savunma yapıları buldu; bunlar, duvarlardan dışa doğru çıkarak farklı yönlere savunma ateşi yapma imkanı tanıyan yapılar olarak bilinir.