Haber: Mert Osman Erman

Siyasi açıdan, şu anda iki Amerika var;

Birincisi, eski başkan Donald Trump'ün Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı tarafından kısmen düzenlenen derin devlet komplosu olarak gördükleri 91 federal ve eyalet suçlamasıyla karşı karşıya olduğuna çok öfkelendi ve dehşete düştü.

Diğeri, aynı adalet bakanlığının beş yıl boyunca Mr. Biden'ın oğlu Hunter'ı vergi işleri ve bir kendini ilan eden ve pişman uyuşturucu bağımlısı olarak davranışları nedeniyle haksız bir şekilde takip ettiğine inanıyor.

Yani, her iki Amerika da, toprakların yasalarını uygulamakla sorumlu olan departmanın diğer taraf tarafından esir alındığına ve umutsuzca politikleştiğine inanıyor.

Bu arada, Kongre'deki bu muhafazakarlardan biri olan Andy Biggs, suçlamaların sadece adalet bakanlığının adil olduğunu göstermek için bir manevra olduğunu öne sürdü. "Buna kanmayın. Onu çok daha ciddi suçlamalardan korumaya çalışıyorlar!" dedi, eskiden Twitter'da yazıyor.

Hunter Biden'ın hukuki sıkıntıları, elbette babası ve ailesi açısından kişisel olarak bir darbe olacak.

Ancak sonuçlar bunun çok ötesine gidiyor

Cumhuriyetçiler, bir süredir başkanın oğlunun bir zayıflık olduğunu biliyorlar. Bunun kullanılması, sadece Joe Biden'ı ciddi şekilde rahatsız etmekle kalmaz, aynı zamanda kendi sorunlarını Mr. Trump'ın hukuki tehlikeleriyle dikkatten uzaklaştırmada da yardımcı olabilir.

Buna ek olarak, çoğu Demokrat, sorulduğunda, Mr. Biden'ın 2024'te tekrar Beyaz Saray için koşmasından pek memnun değil. Hunter, 80 yaşındaki başkanın yerini genç nesil için bırakması için ısrar eden bazıları için sadece başka bir neden gibi görünüyor.

Tüm bunlar, Hunter Biden'ın davasının sonucunun, hareketli bir seçim yılı olacağının sözünü verdiği şeyde önemli bir rol oynayacağı anlamına geliyor.

Ancak Cumhuriyetçiler bir tür ikilemle karşı karşıya. Üç silahla ilgili suçlamaların suç değil, suç değil, suç değil; ve Hunter Biden'ın vergi işleri ve yabancı işlerine ilişkin ileri suçlamalar gelebilir. Ancak bunların hiçbiri şu anda Donald Trump'ın iddia edilen suçlarının ölçeği ve miktarı kadar yükselmiyor.

Bu nedenle Hunter Biden'ın sorunlarını silah olarak kullanmaya yönelik herhangi bir girişim, Amerikan halkının karşılaştırma ve karşılaştırma yapmasına neden olabilir.

Ayrıca, Demokratlar şüphesiz devam edeceğinden, Hunter Biden'ın köpek yakalayıcısı bile olmadığını, hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmaktan bahsetmiyorlar.

Hunter Biden'ın davasının ilginç bir yönü, avukatlarının Temmuz ayında çöken anlaşmanın hala canlandırılabileceğine inanıyor olmalarıdır - ve çeşitli mahkemeler tarafından ikinci değişiklik haklarının son zamanlarda genişletilmesinin savunmasının bir unsur olabileceğine inanıyorlar.

Sonuçta, Anayasa'da uyuşturucu bağımlılarının silah taşıyamayacağına dair bir hüküm bulunmuyor

Bu, çoğu Demokrat'ın silah kontrolü konusunda nerede durduğu göz önüne alındığında, son derece ilginç bir çelişki olurdu.

Perşembe günüki suçlama, Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Kevin McCarthy'nin Başkan Biden hakkında bir azil soruşturması başlattığını duyurmasından sadece günler sonra geldi - Beyaz Saray tarafından bir politika numarası olarak reddedilen bir hamle.

Bay McCarthy, ailenin iş ilişkileri ve Başkan Biden'ın davranışlarına ilişkin "ciddi ve inandırıcı iddialar" olduğunu söyledi. Ve Cumhuriyetçiler, bu yeni soruşturmanın başkanı güç ve yolsuzluk satıcılığına karıştıracağını umuyorlar.

Ancak şu ana kadar, yedi aydır devam eden Hunter Biden hakkındaki mevcut soruşturmalar, eski iş ortaklarından, bir FBI bilgi kaynağından ve birkaç IRS ajanından parçalar üretti, ancak gerçek bir dumanlı tabloya yaklaşan bir şey yok.

Subpoenalar uçmaya başladığında durum değişebilir, ancak Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluk, eğer o noktaya gelirse bir azil oylamasını kazanacaklarından pek emin değil.

Kesin olan, siyasi ve hukuki sistemler arasındaki bir zamanlar net olan ayrımın giderek daha belirsiz hale geldiğidir. Ve bu, Cornell Law School'un yarı zamanlı profesörü Randy Zelin'e göre büyük bir sorun.

"Birisi bir gün uyanıp dedi ki, vay be, benim yeni bir oyuncak var ve bu federal ceza adalet sistemine deniyor, burada siyasetime katılmayan insanları cezalandırmak için ceza sistemi kullanacağım" dedi. Prof. Zelin, BBC'ye şunları söyledi: "Tek etkisi burada bu ülke sonsuz bir mücadele tarafından yırtılıyor."