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Filmin müziklerinde Ercüment Orkut, Cem Tuncer ve Sabina Khujaeva'nın imzası bulunuyor.

Naşit Nefi Efendi'yi Furkan Andıç, Fikriye'yi Buse Meral'in oynadığı filmde ayrıca Çağdaş Onur Öztürk, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Manolya Maya, Hüseyin Soyaslan, Cengiz Orhonlu, Dilara Duman, Yağız Ata Dinçer, Ekin Pasvanoğlu ve Nur Sürer yer alıyor.

Filmde, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş günlerinde, Naşit Nefi Efendi ile zorla evlendirilen genç dul Fikriye'nin, yaşadığı köşk hakkındaki cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gelişen gerilim dolu olaylar anlatılıyor.

Bu hafta 8 film vizyona girecek

Bu hafta 8 film vizyona girecek

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