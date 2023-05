İSTANBUL - Esenler Belediyesi, “Fantezi Müziğinin Kralı” olarak tanınan İbrahim Erkal’ı vefatının 6 yılında konserle andı. Erzurum Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen anma gecesi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı. Programa Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Erzurum Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanı Ali Murat Alatepe, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Mücahit Atasever, Murat Yıldız ve İsmail Bingöl, Erkal’ın sevilen şarkılarını seslendirdi.

“Sözleri yürekten söylenmiş sözlerdir”

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Türkiye’de meşhur olan çok sayıda sanatçı var. Ama öyle sançtılar vardır ki saman alevi gibidir bir rüzgâr gelir, onu söndürür, gider. Ama bazı sanatçılar da vardır ki Neşat Ertaş gibi onların zamanı ve mekânı yoktur. Onlar her zaman toplumun gönlünde, yüreğinde özel ve istisna yere sahiptirler. Her zaman adeta canlı gibi hatırlanırlar, hayırla yâd edilirler ve hatırları sayılır. İbrahim Erkal da o sanatçılarımızdan bir tanesi. Söylediğiniz bir söz, dudaktan bir sözse o söz bir kulaktan girer, öbür kulaktan çıkar. Ama söylediğiniz söz yürekten bir sözse o söz mutlaka başka bir yürekte yer bulur. Mutlaka başka bir yürekte karşılık bulur. Her söz kıymetidir. Sözü söyleyen de söz kadar kıymetlidir. Bunun içindir ki İbrahim Erkal’ın sözleri dudaktan söylenmiş sözler değil, yürekten söylenmiş sözlerdir. Kendisi de bu toprağın yüreğindendir ” ifadelerini kulandı.

“Erzurumlu beste yapan bir aşıktı”

Erzurum Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanı Ali Murat Alatepe ise İbrahim Erka’ın çok yönlü bir sanatçı olduğunu kaydederek “İyi bir Erzurumluydu. İyi bir insandı. Hayırsever ve vatanseverdi. Biz buna çok kez şahit olduk. Kendisiyle 6-7 konser yapma şansı buldum. Son konserini Esenyurt’ta yaptı. Şarkılarında pek çok ozanının deyişlerini bulabileceğiniz hatta günümüzün ‘Çağdaş Ozanı’ diyebileceğimiz, Erzurumlu beste yapan bir aşıktı. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu salonu bu yıl 2’nci kez İbrahim Erkal için açmış oldu” ifadelerini kullandı.

“Tam bir gönül adamıydı”

İbrahim Erkal’ın yakın arkadaşı Murat Yıldız, programda Erkal’ın şarkılarını seslendirdi. Erkal ile yaşadığı anıları ve dostluğunu anlatan Yıldız, şunları kaydetti: “Onunla 5-6 sene aynı evde yaşadık. Allah gani gani rahmet eylesin. Söyleyecek çok söz yok. Aramızdan çok erken ayrıldı. Bıraktığı şarkılar, insanlığı, kardeşliği, dostluğu ile tam bir gönül adamıydı” dedi.

