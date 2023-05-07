İstanbul

AK Parti İstanbul milletvekili adayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bomonti Hilton Otel'de Malatya Dernekleri kahvaltı programında yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminin dünya var olduğundan bu yana yer kürede yaşanan en büyük deprem olduğunu söyledi.

İlk gününden itibaren deprem bölgesinde büyük bir mücadele gösterdiklerini belirten Soylu, "Yaklaşık 3 ayı aşmış durumdayız. 90 günü bitirdiğimizde yaklaşık 830 binin üzerinde çadırın kurulduğu, 3 milyon insanın o çadırlarda yaşadığı, bugün itibarıyla 100 bin konteyner tamamlandı." diye konuştu.

Deprem bölgesinde 400 bin afetzedenin konteynırlarda yaşadığını aktaran Soylu, 2 ay içinde bir 100 bin konteynerin daha tamamlanacağını söyledi.

Soylu, 400 binin üzerinde afetzede aileye toplam 1 milyon 720 bin lira kira yardımı, 600 bin aileye de 15 bin lira taşınma yardımı yaptıklarını, 4 milyon afetzedeye 3 öğün yemek verdiklerini, 15 bin esnafa geçici dükkan kurduklarını anlattı.

İlk önce geçici barınmanın devam etmesini sağlayabilecek, aynı zamanda 1 yıl içinde kalıcı konutların yapılmasını temin edecek adımları attıklarını ifade eden Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"14 Mayıs'ta inşallah Allah nasip edecek. Recep Tayyip Erdoğan o mazbatayı aldıktan sonra Allah'ın izni ve inayetiyle bütün arkadaşlarımız da görevimiz ne olursa olsun, ne şekilde olursa olsun, Malatyalı hemşehrilerimizin yanında olacağız. Söz verdiğimiz işler tamamlanıncaya, insanlarımızın başları sıcak yuvaya girinceye, esnafımız huzurla alışveriş yapmaya başlayıncaya kadar yanınızdan ayrılmayacağız."

"Tayyip Erdoğan olmasaydı bugünkü halimizde olmamız bizim mümkün değildi." diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Bu ülkede 'Kürt' dediler, 'Türk' dediler, 'Sünni' dediler, 'Arap' dediler, 'Boşnak dediler', 'Roman' dediler, bu ülkede bizi birbirimizden ayırdılar, Allah'tan korkmadılar. Dumlupınar'da, Çanakkale'de kimin yattığına bakmadılar, kimin kimle evlendiğine bakmadılar. Allah şahittir, Tayyip Erdoğan 1960'dan itibaren bu ülkenin her tarafına sinmiş, bu Batı'nın tasallutunu, vesayetini sadece size güvenerek, sadece size inanarak sildi süpürdü, attı. Bugün eğer Ayasofya açılıyorsa, eğer bugün Ayasofya'da namaz kılınıyorsa, sadece ibadet etmek için değil. Eğer ibadet için zannediyorsanız yanlıştır. Sadece Ayasofya'yı ibadet etmek için açmadı Tayyip Erdoğan. Bütün dünyaya 'Türkiye bağımsızdır, özgürdür' bayrağını sallamak için açtı Tayyip Erdoğan."

"Bu geleceğin seçimidir, bu Selçuklu'nun, bu Osmanlı'nın seçimidir"

Türkiye'nin dünyayı ilk kez, eğitim, sağlık, güvenlik, enerji, ulaşım ve bilişimde altyapısını tamamlamış bir şekilde yakaladığını dile getiren Soylu, "İlk kez Ukrayna ve Rusya Savaşı'nı tahrik ettikten sonra oradaki barışı teşhis etmeye yüzleri olmadığı için Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin ayağına tıpış tıpış gelebilecek bir şekilde onları yakaladık. İlk kez Batı'yı böyle yakalıyoruz." dedi.

Soylu, bu seçiminin 780 bin kilometrekarenin seçimi olmadığını belirterek, "Bu geleceğin seçimidir, bu Selçuklu'nun, bu Osmanlı'nın seçimidir. Bu, şu anda huzurunuzda bulunduğumuz Eyüp Sultan Hazretlerinin, Mevlana'nın bize emanet ettiklerinin, Hacı Bektaş'ın, Somuncu Baba'nın, bize bırakılan bütün medeniyetin, kurtuluş mücadelesinde kahramanlık yapanların seçimidir. Bu ülke bölünmesin, parçalanmasın diye 20 yaşındaki kocasını ay yıldızlı tabutuyla gönderirken 'vatan sağ olsun' diyen kardeşlerimizin seçimidir." dedi.

Programa AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, milletvekili adayları ve çok sayıda kişi katıldı.

AA