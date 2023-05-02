Istanbul

Sultangazi'deki Kastamonu Çatalzeytin Derneğini ziyaret eden, AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 yıldır bu ülkede büyük hizmetlerin altına imza attığını belirtti.

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin altyapısını tamamladığını kaydederek, "Şimdi bugün milli muharip uçağı yapıldı Türkiye'de. Adı Kaan. Bu bizim hayal edemeyeceğimiz bir şey. Hürjet diye yine tamamen yerli ve milli uçağımız yapıldı. Allah'a hamdolsun. Kendi tankımız yapıldı. Allah'a hamdolsun, bunların hepsi birer bağımsızlık bayrağıdır. Altyapımız, hastanelerimiz yapıldı. Şehir hastanelerimiz, bölünmüş yollarımız yapıldı. Otobanlarımız, köprülerimiz, viyadüklerimiz yapıldı. 81 ilde üniversiteler yapıldı. 21 yılda Türkiye'nin altyapısı hemen hemen tamamlandı. Şimdi de Cumhur İttifakı'yla beraber büyük bir yolculuğa, 'Türkiye Yüzyılı' yolcuğuna inşallah hep birlikte başlayacağız." diye konuştu.

Karşılarındaki grubun "Gitsinler" dediğini dile getiren Soylu, "Öbürleri bir araya gelmişler, 'LGBT'yi nasıl getireceğiz Türkiye'ye?' diye tartışıyorlar. Gitsin ne gelecek? LGBT gelecek. Gitsin ne gelecek? Kuzey Irak'la, Kuzey Suriye'de askerimizi geri çekeceğiz. Mehmetçiği geri çekmek istiyorlar, planları bu. Ne yapacaklar? Orada terör devleti yeniden kurulacak. O çekilince, o boşluğu kim dolduracak? PKK, PYD dolduracak. Ve ardından FETÖ tekrar Türkiye'nin başına gelecek. 'FETÖ'cüleri tekrar getireceğiz. Tekrar devletteki görevlerinde başlayacaklar.' diyorlar. 'Apo'yla Selo'yu yani tutsakları serbest bırakacağız'. Üç tane tutsaktan bahsediyorlar. Biri Apo, biri Selo, biri Kavala. Çünkü üçü de Amerika'yla Avrupa'ya çıksın istiyorlar." görüşünü paylaştı.

"PKK, HDP üste çıktı, o da masanın altına indi"

Soylu, masanın üstünde 6, altında da 1 tane parti olduğunu söyleyerek, "Şimdi altındaki üstüne çıktı mı? Adamlar 'Çık' dediler, 'Biz HDP'yi destekliyoruz'. Zaten Murat Karayılanlar, Cemil Bayıklar, Bese Hozatlar sabahtan akşama kadar kampanya yürütüyorlar, Avrupa'dan, Kandil'den. Kandil kampanya yürütüyor. 'Kılıçdaroğlu'nu seçeceğiz de seçeceğiz' diye. Şimdi bütün bunların üzerinde, o parti de PKK'yla beraber masanın üzerine çıktı. Masanın altına kim indi? Meral Akşener indi masanın altına. Çünkü niye? Masanın üstündeki hali görünce, oraya da 'kumar masası' deyince 'Bari biz masanın altında bu seçimi tamamlayalım' dedi. Bu kadar basit. Yani PKK, HDP üste çıktı, o da masanın altına indi. Oraya saklandı, masanın altında. İşin tamamı budur." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin önemli bir seçime gittiğinin altını çizen Soylu, şöyle devam etti:

"Bu seçim sadece bizim seçimimiz değildir. Bu seçim, etrafımızdaki coğrafyayı karıştıran Amerika'ya karşı, Amerikan bayraklı askerleri, Kuzey Irak'ta, Kuzey Suriye'de dolaştıran Amerika'ya karşı, eğer yarın es kaza bunlar bir şeyi elde ederlerse Doğu ve Güneydoğu'ya da aynı şeyleri getirebilecek bir anlayışa karşı, LGBT'ye karşı, Türkiye'nin bu kadar kazanımlarının, Allah korusun bir anda berhava edilmesine karşı yapılacak bir seçimdir."

104 yıldır manda ve himayenin kabul edilmediğini aktaran Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Batı'nın Türkiye'deki bütün kazanımlarını silip attığını vurguladı.

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Kritik bir şey olduğu zaman aradığımızda telefonumuza cevap veren bir Cumhurbaşkanıyla çalışıyoruz Türkiye'de. Hesabi değil hasbi olan bir Cumhurbaşkanıyla çalışıyoruz. Memlekete kendisini adamış bir Cumhurbaşkanı ile çalışıyoruz. Avucunun içi gibi dünyayı bilen bir Cumhurbaşkanı. Türkiye'de güvenlik istikrarı, siyasi istikrar, büyüme istikrarı, 21 yıldır aynı iklim devam etmektedir. Aynı devam ettiriyoruz. Bundan Türkiye vazgeçmesin. Türkiye, içinde HDPKK'nın da olduğu yedilik koalisyonlara teslim edilse eskisinden daha zor bir hale gelir."

AA