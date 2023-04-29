Istanbul

AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı olan Soylu, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" programında gençlerle bir araya geldi.

Burada gençlere seslenen Soylu, oy kullanmanın kutlu ve mesuliyeti ağır bir iş olduğunu, gençlerin kullandıkları oylarla geleceklerini tayin ettiklerini belirtti.

Gençlere, "Eğitim, istihdam gibi gençlere yapılacak tüm hizmetleri Tayyip Erdoğan mı yapar yoksa Kılıçdaroğlu mu?" diye soran Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdikleri kişilerin Türkiye'nin gelişmesi için çalıştığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdikleri isimlerin ise hizmetten uzak kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye büyük bir vizyon koyduğunu, 21 yılda Türkiye'yi dönüştürdüğünü ve değiştirdiğini anlatan Soylu, "Diyelim ki Kılıçdaroğlu ile rekabet ediyor. Kılıçdaroğlu ile ettiği rekabette bir tarafta onun yaptıkları, bir tarafta Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları. Bir tarafta onun (Erdoğan) yapacakları, diğer tarafta onun (Kılıçdaroğlu) yapacakları. Bütün bunların değerlendirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Soylu, "Erdoğan gitsin." diyenlerin dışında Kılıçdaroğlu'nun bu ülkeye katkı sunabileceğine inanan kimsenin bulunmadığını dile getirdi.

CHP'nin mağduriyet oluşturan hizmet anlayışına İstanbul Büyükşehir Belediyesini (İBB) örnek gösteren Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vadedip hayata geçirmediğini belirttiği projelerini anlattı.

"Sizin en büyük şansınız Tayyip Erdoğan döneminde hayatta bulunmaktır"

Ülke yönetiminin ciddi bir iş olduğunun altını çizen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizin (gençlerin) en büyük şansınız Tayyip Erdoğan döneminde hayatta bulunmaktır. En büyük fırsatınız budur. Ben İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Doğu ve Güneydoğu'da insanlar saat 16.00'dan sonra sokağa çıkamazlardı. Hani pandemide biraz çıkamadınız ya farkını anladınız mı? Onlar yıllarca çıkamadılar. Yıllarca dükkanlardan, evlerden, iş yerlerinden PKK haraç topladı. Tayyip Erdoğan bunların hepsini süpürdü. Hakkari'de 2016 yılında kimse üniversiteyi (tıp fakültesini) kazanamadı. 2019'a kadar kimse tıp fakültesini kazanamadı. 2020'de 6, 2021'de 14, 2022'de 26 gencimiz tıp fakültesini kazandı. Niye kazandı? Çünkü orada terör yoktu. Şimdi Doğu ve Güneydoğu'nun her yerinde çocuklar, gençler üniversiteye hazırlanıyorlar. Ama biz onlara imkan sunuyoruz. Biz onlara imkan sunmazsak terör örgütü alacak onları dağa götürecek, eline kalaşnikof verecek. Biz onlara gençlik merkezleri, kültür merkezleri yapıyoruz. Gecenin 00.00'ına kadar, 01.00'ine kadar derslerini çalışıyorlar. Oranın öğretmenini eksik tutmuyoruz, oranın hastanesindeki doktoru eksik tutmuyoruz, oranın havalimanını eksik tutmuyoruz. Doğu ile batı arasındaki bu makus talihi yenen Tayyip Erdoğan'dır. Ülkesini, altyapısını güçlendirmeye, kalkındırmaya çalıştı. Sadece bunu yapmadı Tayyip Erdoğan, başka bir şey daha yaptı. Kılıçdaroğlu ile ve başka kimseyle kıyaslanamayacak başka bir şey daha yaptı. Tayyip Erdoğan aynı zamanda Türkiye'de zihniyet devrimi gerçekleştirdi."

Konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtlayan Soylu, çekilişle belirlenen üç genci kullandığı TOGG'a bindirdi. Soylu, program sonunda gençlerle öz çekim yaptı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ve Sultangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı'nın da konuştuğu programa, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile AK Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Memet Yalçın da katıldı.

AA