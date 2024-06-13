Ankara

Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen "Ankara 365 Medya Buluşmaları" toplantısında, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Yerlikaya, göreve gelmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, görevi üstlendiği ilk gün, "85 milyon vatandaşı huzur ve güven içinde yaşatmanın, temel hak ve hürriyetlerini korumanın, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sarsılmaz kardeşliğini muhafaza etmenin varlık sebepleri" olduğunu söylediğini hatırlattı.

Milletin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde olduklarını bildiren Yerlikaya, temel referanslarının, hukuk ve insan hakları olduğunu ifade etti.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa ettiklerini dile getirerek, "Türkiye Yüzyılı'nda bakanlığımızın misyonu, Türkiye'nin huzurudur. Huzuru tesis etmek için de yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin terör örgütleri, organize suç yapılanmaları, zehir tacirleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve suç odaklarıyla mücadelemizi yılın 365 günü gece gündüz demeden sürdürüyoruz." dedi.

40 yılı aşkın süredir milletin huzuruna ve kardeşliğine kast eden bölücü terör örgütüne karşı devam eden kararlı bir mücadelenin olduğuna işaret eden Yerlikaya, bugün gelinen noktada terörü kazıyıp attıklarını, artık Munzur Çayı'nda huzurun sesinin hakim olduğunu söyledi.

"Teröristler gökyüzüne bakamaz hale geldi"

Yerlikaya, yılın 365 günü durmadan, duraksamadan operasyon yaptıklarını anlatarak, içeride İçişleri Bakanlığı, dışarıda Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere, nefes aldıkları yerde teröristlerin tepelerine çöktüklerini kaydetti.

Terör örgütüne katılıma değinen Yerlikaya, geçen yıl terör örgütüne 56 katılımın gerçekleştiğini ve bunun en düşük katılım olduğunu bildirdi.

Kırsalda ve şehirlerde bir yıl içerisinde 31 bin 994 operasyonun düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "Bunun neticesinde ne yapıldı? İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetimiz olarak 1022 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Yerlikaya, 2016'nın sonunda yerli ve milli teknoloji ürünlerinin envanterlerine katılmasıyla güçlerine güç kattıklarını bildirerek, İHA, SİHA, İKU gibi hava unsurlarıyla 46 bin 678 saat uçuş gerçekleştirildiğini ve bu sayede teröristlerin gökyüzüne bakamaz hale geldiklerini ifade etti.

"1595 kişi FETÖ'den tutuklandı"

FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütleriyle mücadeleye işaret eden Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleriyle "Su uyur, FETÖ ve FETÖ vari örgütler uyumaz" mottosunu akıllarından hiçbir zaman çıkarmadıklarını söyledi.

Yerlikaya, FETÖ ile kararlılıkla mücadeleye devam ettiklerini belirterek, "Bakın, 5 bin 543 operasyonda 1595 tutuklu. Hakeza, DEAŞ da bir başka din istismarcısı terör örgütü. Dünyada DEAŞ'le ilgili başından bugüne en kararlı mücadele yapan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bakın, 1607 operasyon ve tutuklama 903." diye konuştu.

Sol terör örgütlerine yönelik operasyonları anlatan Yerlikaya, "Bu dönemde engellenen 119'u bombalı olmak üzere 160 eylem. Bizim birinci görevimiz, önlemek, önleyici olmak." dedi.

Bakan Yerlikaya, parasal kaynağı olmadığında terör örgütlerinin nefes alamayacağını kaydederek, "Terör örgütlerine 1 liranın bile gitmesine tahammül edemiyoruz, edemeyiz. Dolayısıyla 52 milyon 525 bin lira ele geçirilmiştir. Buradaki 5 lira da bizim için önemli. Rakam küçük ya da büyük fark etmiyor." ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerine ilişkin konuşan Yerlikaya, "Son bir yılda sözde 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.

"Şehir eşkiyalarının aziz milletimize şekil yapmasına fırsat veremeyiz"

Terör örgütlerinin ardından önem verdikleri bir diğer konunun organize suç örgütleri olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle şehir eşkiyaları. Şehir eşkiyalarının sokaklarımızda, mahallemizde, caddelerimizde, özür dileyerek söylüyorum, aziz milletimize şekil yapmasına, onların iradesinin üzerinde tahakküm kurmasına, helal kazançlarının üstüne söz söylemesine fırsat veremeyiz. Suç işlemekte sözüm ona kibirlenen bu yapılanmaların da kararlılıkla üzerlerine gidiyoruz." diye konuştu.

Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik bir yılda 1451 operasyon düzenlediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Planlı, projeli, fiziki, teknik takip gibi çok büyük bir organizasyonla, birden fazla iradenin bir araya gelerek kolektif bir ruhla hareket ediyoruz. Nasıl; İçişleri Bakanlığı, yani güvenlik birimlerimiz, yani jandarmam, emniyetim, savcılarımız, yani Adalet Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, yani MASAK. Beraber çalışıyoruz. Adliyede tutuklama, adli kontrol oranlarının da ciddi manada yukarıya çıktığını sizlere ifade etmek isterim. Bir yılda çökertilen organize suç örgütü sayısı 585. MASAK, Hazine ve Maliye, kolektif ruh dedik. 106 milyar liralık maddi değeri olan mal varlığına el koyduk."

Uluslararası bir teşkilat olan Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) faaliyetlerine ilişkin konuşan Yerlikaya, "Burada biliyorsunuz, bizim gri listeyle ilgili bir durum söz konusuydu. Dört başlıkla ilgili görev dağılımında üç başlık İçişleri Bakanlığını ilgilendiriyordu. Bir başlık da Adalet Bakanlığımızı ilgilendiriyordu. İşi sıkı tuttuk. Bunların her biri o gri listeden çıkmaya giden bir kilometre taşları." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Arnavutluk'un başkenti Tiran'da FATF yönetimiyle değerlendirme toplantısı yaptıklarını anımsatan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı terörle mücadele ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinin örnek vaka sunumu yaptıklarını ve FATF'ın bu çalışmaları takdirle karşıladığını anlattı.

Sınır aşan suçlarla mücadele rol oynayan uluslararası polis işbirliği teşkilatı olan Interpol-Europol'e Türk Polis Teşkilatının da üyesi olduğunu anımsatan Yerlikaya, "Bizim aradığımız ve bülten çıkardıklarımızı diğer ülkelerden, onların istedikleri eğer bizim ülkedeyse bizim de onları adalete teslim etmekle ilgili kararlılığımız 497 ile taçlandı. 344 kırmızı bülten, 153 difüzyon." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta aydınlatma oranının yüzde 97,2, mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının ise yüzde 74,2 olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen "Ankara 365 Medya Buluşmaları" toplantısında, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Sokaklardaki zehir tacirlerinin "küçük, büyük, ortasına" bakmadıklarını vurgulayan Yerlikaya, arz cephesinin "nefesini kesmek", gençleri, vatandaşları zehirlemeye cüret edilemez hale getirmenin en büyük hedefleri olduğunu ifade etti.

"Arz ve talep cephesini birbirinden ayırt edemeyiz. Topyekun mücadele etmemiz lazım." diyen Yerlikaya, "seferberlik ruhuyla" hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

"Satıcı olmasa, bunun sunumu olmasa hiç kimse buna ulaşamaz." demenin olayı son derece basit bir anlatım tarzına indirgeyeceğini belirten Yerlikaya, burada medyaya, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere çok büyük görev düştüğünü, toplumun tüm bireşenleriyle arz ve talep cephesinde mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Arzla ilgili en büyük görevin ve sorumluluğun İçişleri Bakanlığına ait olduğunu dile getiren Yerlikaya, "44 bin 937, en büyük operasyonumuz, daha çok burada projeli çalışıyoruz, imal ve ticaret noktasında. Bununla ilgili 31 bin 792 tutuklanma var. 13 bin 915 adli kontrol." dedi.

Serbest bırakılan şüphelilere de değinen Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Buradaki gözaltından serbest bırakılanlar da dahil, adli kontrolle serbest bırakıldığı, adliyeye gitti, orada gözaltı alındıktan sonra tutuklananlar ve adli kontrollerin dışında kaldığı, sevinip 'Bana bir şey olmadı' diyenlere buradan seslenmek istiyorum. Gözümüz onların üzerinde. Hiçbir zaman bırakmıyoruz. İsteriz ki bu işi yapmasınlar. Doğru yoldan gitsinler. Hukuk ve etik değerlere saygılı olsunlar. Ama biz onların yanlış yolda, yani ceza kanunu bu maddesine girdiği an bilin ki daha önce cezaevine gönderdiğimiz sözde arkadaşlarının yanına göndermekte kararlıyız."

Kullanıcılıkla ilgili 246 bin operasyon düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, geçen hafta sonu itibarıyla cezaevlerindeki 337 bin hükümlü ve tutukludan yüzde 30'dan fazlasının uyuşturucu hükümlüsü olduğunu söyledi.

Narkotik verileri de paylaşan Yerlikaya, "Kilogram esaslı olanların toplamı 128 ton, adet esaslı olanların toplamı 63 milyon ve kök olarak 162,5 milyon kök, bir yıllık bizim uyuşturucu arzıyla ilgili olan mücadeledeki sizlerin huzuruna getirmiş olduğumuz rakamlar." ifadelerini kullandı.

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 3,8 düşüş

Bakan Yerlikaya, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta bir önceki yıla göre yüzde 3,8, mal varlığına karşı işlenen suç sayısında ise 14,6 oranında düşüş kaydettiklerini belirtti.

İçişleri Bakanlığının önleme ve yakalama görevlerinin bulunduğunu hatırlatan Yerlikaya, suçluları yakalayıp adalete teslim etme kısmını "aydınlatmak" olarak tanımladıklarını söyledi.

Yerlikaya, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta aydınlatma oranımız yüzde 97,2. Mal varlığına karşı aydınlatma oranımız 74,2, bir yıl ortalaması ama geçen yıl 71'miş. Şimdi evden hırsızlık bir yılda yüzde 33,4 düşmüş. Günlük, daha önceki yıl 185 evden hırsızlık olayı yaşanırken bu olay sayısı yüzde 23'e düşmüş." şeklinde konuştu.

Gıyabında yargılanırken hapis cezası verilenlerin yakalanmasına ilişkin verileri aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Biz bununla ilgili hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, KOM, terör ve narkotik ve diğer suçlar diye kümelendirdik ve 5 yıla kadar, 5-10 yıl, 10 yıl üstü diye ayırdık. Türkiye'deki toplam hapis yakalamasından bir yılda 198 bin yakalama oldu. Yakalamayla ilgili şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz bir yılda 34 bin 843 hırsız yakalamışız. Beş hırsızlık türünün toplamını söylüyorum. Bu beş hırsızlık türünün tamamında 33, 31, 23, 38, 16 düşüş var."

"5 ayda 96 bin 795 yakalama"

Bu yılın 5 aylık dönemiyle 2023'ün aynı dönemine ilişkin rakamları paylaşan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Yakalamalarla ilgili durmuyoruz. 5 ayda 96 bin 795 yakalama. Yani hırsızlığın 5 türüyle ilgili 16 bin 295 yakalama yaptık. Şimdi neticesini görelim. Evden hırsızlık 45,2. Demin bir yıl ortalamasını 185'ten 123'e indirmiştik ama şimdi günlük Türkiye'deki evden hırsızlık olayı, şimdilik. İddiamız, hedefimiz bu değil. Daha ileriye gideceğiz yıl sonu itibarıyla.

Olay sayısını 5 hırsızlık türünde yüzde 46,5 düşürmüşüz. Aydınlatma oranımız da şimdilik 75,1. Daha yukarıya gideceğiz. Dolandırıcılıkla ilgili, çevrim içi dünyayla ilgili ortalama 4,5-5 saat günlük ortalamamız var. Orada da suç işlenmesini önlemek ve yakalamakla ilgili sanal devriyelerimiz o binanın ışığı sönmeden 24 saat esaslı çalışıyorlar. Bakın bir yılda 11, artış olan tek suçtur dolandırıcılık. Ama 11,7'yi 3,9'a indirdik."

Yerlikaya, bu suç türündeki planlı çalışmalarının da milletin ve medyanın desteğiyle devam edeceğini vurguladı.