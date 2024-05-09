Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve orman yangınlarına hassas illerde görevli 23 ilin valisiyle, Yangın Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen "2024 Orman Yangınlarıyla Mücadele Hazırlık Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey tarafından, Yangın Yönetim Merkezinin işleyişi ve Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele konusunda yürütülen çalışmalara dair sunum yapıldı.

Senaryo gereği çıkan orman yangınına müdahale edildi

Sunum esnasında, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde tatbikat amaçlı kontrollü yangın çıkarıldı. Yangına müdahale için yapılacak planlama, Yangın Yönetim Merkezinden yönetildi. Yapılan planlamanın ardından, önce hava, sonra kara araçlarıyla yangına müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Ardından, Bakanlar İbrahim Yumaklı ve Ali Yerlikaya tarafından açıklama yapıldı.

Bakan Yerlikaya, ormanları, doğal ve beşeri sebeplerden kaynaklı yangılara karşı korumak için büyük bir mücadele içerisinde olduklarını vurguladı.

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinin en fazla görüldüğü bölgelerin başında Türkiye'nin de içinde yer aldığı Akdeniz kuşağının bulunduğunu anımsatan Yerlikaya, bu kuşaktaki ülkelerde her yıl orman yangınlarında büyük artışlar yaşandığını bildirdi.

"Son 4 yıl içinde meydana gelen yangınlarda 122 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Bakan Yerlikaya, Türkiye'de son dört yılda toplam 7 bin 225 orman yangınının meydana geldiğini dile getirerek, "Bu yangınlarda toplam 168 bin 194 hektar orman alanı zarar gördü. Bu dönemde, AFAD'ın jandarma ile birlikte müdahale ettiği yangın sayısı 278. Üzülerek ifade etmeliyim ki son dört yıl içinde meydana gelen yangınlarda maalesef 122 vatandaşımız hayatını kaybetti." diye konuştu.

"AFAD tarafından kullanılan ödenek miktarı 81 milyon lirayı aştı"

Son bir yılda ise Türkiye'de çıkan 2 bin 272 orman yangınında 15 bin 891 hektar alanın zarar gördüğünü aktaran Yerlikaya, bu yangınlarda 71 yerleşim yerinin ve 6 bin 587 vatandaşın başarıyla tahliye edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Son üç yılda ise orman yangınları sonrası, AFAD tarafından kullanılan ödenek miktarı da her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 81 milyon lirayı aştı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadele anlamında, Tarım ve Orman Bakanlığının liderliğinde ilgili tüm bakanlıklar ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla seferberlik ruhuyla hareket ettiklerine işaret etti.

Özellikle üçüncü ve dördüncü seviyede meydana gelen orman yangınlarında AFAD olarak mücadeleye katıldıklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, Tarım ve Orman Bakanlığından gelen talepler doğrultusunda yangınların bir an önce söndürülmesi için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Yerlikaya, insan kaynaklı çıkan orman yangınlarına karşı vatandaşlara da çağrıda bulunarak, bu konuda daha fazla bilinçli olunması gerektiğini bildirdi.

Yakın zamanda arama kurtarma teknikeri ailesine 2 bin 800 kişinin daha katılacağını belirten Yerlikaya, "Böylece 6 bin gibi büyük bir sayıya ulaşacağız. İnşallah kıymetli Bakanımızla bir protokolle bu arama kurtarma teknikerlerimize orman yangınlarını söndürme çalışmalarıyla ilgili eğitim verip, Orman Genel Müdürlüğündeki arkadaşlarımızın yardımcısı olması noktasında da hayırlı bir süreci başlatacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum." şeklinde konuştu.