Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yalçın'ın "Mağusa Limanı" türküsünü söylediği videoyu da paylaştı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Biz onu hep Mağusa Limanı türküsünü söyleyen öğretmen kızımız olarak hatırlayacağız. Mesleğine aşık bir öğretmendi Aybüke Yalçın. Binlerce öğretmenimiz gibi. Ama bundan 7 yıl önce Batman Kozluk'ta hain teröristlerce şehit edildi. Daha 22'sindeydi."

Hainlerin Aybüke öğretmeni hem hayattan hem de çok sevdiği meslekten kopardığını belirten Yerlikaya, "Kalbimizde yaşamaya devam edecek ve aziz hatırası asla unutulmayacak." ifadelerini kullandı.