İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli ailelerin yemek, ilaç, yakıt, battaniye ve kumanya ihtiyacının karşılanması için yapılan çalışmalar hayırseverlerin desteğiyle devam ediyor.

Gazze topraklarında mazlum ve mağdur aileleri yalnız bırakmayan İDDEF, hem yemek kazanlarını kaynatıyor hem de yardımları ulaştırıyor.

Bu yıl "Gazze ve tüm mazlum coğrafyalara ramazan ol" sloganıyla gerçekleştirilen ramazan faaliyetleri kapsamında zekat, fitre, kumanya ve diğer gıda malzemeleri bölgeye ulaştırılıyor.

Özellikle güvenli bölge olarak görülen, bebek, çocuk, kadın ve yaşlıların sığındığı okul, hastane ve çadırlarda günlük olarak fırınlarında üretilen 50 bin ekmek ve günlük 10 bin kişilik sıcak yemek ikram ediliyor.

Yardımlar Mısır üzerinden ulaştırılıyor

Gazze şeridindeki 3 ambulansıyla hizmet veren, önceki yıllarda inşa ettiği tesislerde günlük 250 bin litre su arıtıp, günde 30 bin kişiye temiz su sağlayan İDDEF, Mısır'ın başkenti Kahire'de kurduğu acil yardım lojistik merkezindeki gıda, kışlık kıyafet, un, ilaç ve tıbbi malzemeleri tırlarla Gazze'ye düzenli gönderiyor.

Gazze içerisindeki ekipler ise Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapan yardım tırlarını teslim alıp yardımları ulaştırıyor.

Federasyon, zulmün gündemden düşmemesi, Gazzeli mağdurlara daha fazla yardım ulaşması ve bunun dünyaya duyurulması için sosyal medya platformlarında "Gazze Ol" başlıklı kampanyasını da sürdürüyor.