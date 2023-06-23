Suriye ordusunun saldırılarından kaçarak İdlib'in Türkiye sınırı hattındaki zorla yerinden edilenlerin sığındığı kamplarda yaşayan yüz binlerce sivil, bir bayrama daha iç savaş ortamında girmeye hazırlanıyor.

İdlib'deki besiciler, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla İdlib kent merkezinde ve kırsalındaki Dana ile Marretmısrin beldelerinde kurban pazarları kurdu.

Bayrama bir hafta kala pazarlarda hareketlilik yaşanmaya başladı.

"Şimdilik hareketlilik iyi"

Türkiye-Suriye sınır hattına yakın Dana beldesinde bulunan kurban pazarındaki besicilerden Muhammed İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, besiciler açısından bu yıl fiyatların geçen seneye göre daha iyi olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldığını belirten İbrahim, "Şimdilik hareketlilik iyi. Fiyatlar hem satıcı hem müşteri için iyi. Geçen yıl yem fiyatı pahalıydı, bu yıl ise daha ucuz oldu. Bu da satışı olumlu etkiliyor.” diye konuştu.

"Bütçeme uygun kurban arıyorum"

Kurbanlık almak isteyen Nayif Cedaan, kurun sabit olmayışının, kurban fiyatlarını yükselttiğine işaret ederek, "Ben de bütçeme uygun kurban arıyorum." dedi.

Cedaan, İdlib'de birden fazla kurban pazarı bulunduğundan fiyatların sabit olmadığını, bunun da dar gelirlilerin bütçelerine uygun kurbanlık arayışında yardımcı olacağını anlattı.

Besici Ahmed Halid, kurun dalgalanmasının ve geçen yılın yüksek yem maliyetlerinin kurban fiyatlarının artmasına neden olduğunu dile getirdi.

Ortalama kurban fiyatının 250-300 dolar (6 bin-7 bin 200 Türk lirası) arası oluğunu aktaran Halid, pazarda ilerleyen günlerde yoğunluk yaşanmasını beklediğini ifade etti.

AA