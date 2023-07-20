İdlib

23 yaşında olan Enes Diyab, Suriye'de Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) için basın çalışmalarını yürütürken, AA için serbest habercilik yaparak İdlib'in sesini dünyaya duyuruyordu. Ancak memleketi Han Şeyhun'a Rus güçlerince düzenlenen hava saldırısında 21 Temmuz 2019'da hayatını kaybetti.

İç savaşın başladığı zaman henüz 15 yaşında olan Diyab, 2011'de rejim karşıtı barışçıl gösterileri cep telefonuyla kaydederek gazetecilik yoluna adım attı.

"Enes'in ölümü, büyük bir faciaydı"

Enes Diyab'ın amcası Ahmed Diyab, yeğeni Enes'in güler yüzlü, yiğit, cesur ve ölümden korkmayan birisi olduğunu söyledi.

Enes'in Suriye ordusu bombardımanını dünyaya duyurmaya çalıştığını anlatan amca Diyab, "Enes çocukları çok severdi, onları güldürüp fotoğraflarını çekerdi. Yaralıların taşınmasına ve saldırılardan kaçan sivillerin eşyalarını almalarına yardım ederdi." ifadesini kullandı.

Amca Diyab, Rus uçağının saldırısı sonucu yeğeninin hayatını kaybettiğini belirterek "Enes'in ölümü, büyük bir faciaydı. Allah bize sabır verdi. Yeğenimin küçüklüğünden beri benimle ve herkesle çok güzel anıları vardı. Enes benim için özeldi, büyüdükten sonra aramızda 15 yaş fark olmasına rağmen bana yakındı." dedi.

Çekime çıkarken Enes’e hep eşlik ettiğini dile getiren Diyab, "Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmazdı. Gazetecilik mesleğine çok düşkündü, kamerası sürekli elinde, fotoğraflarımızın çoğunu o çekmişti." diye konuştu.

Amca Diyab, Enes'in birine kızdığında gülüşleri ile hemen onunla barıştığını söyleyerek "Enes’in ölümüne sebep olan Rusya’dan, göç etmemize ve binlerce sivilin ölümüne neden olan Esed rejiminden hesap sorulmasını istiyoruz. Hakkımızı bu dünyada değilse hasımlar Allah katında buluşurlar orada hesabını soracağız.” ifadelerini kullandı.

AA, Suriye'deki iç savaşta 4 çalışanını kaybetti

Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla AA için çalışan, bilgi ve görsel hizmeti sunan 4 medya çalışanı, çeşitli tarafların saldırıları sonucu yaşamını yitirdi.

AA Halep muhabiri Salih Mahmud Leyla, 2015'te DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla yapılan saldırıda hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde, AA'ya fotoğraf hizmeti veren serbest haberci Vesim el Adil, 23 Eylül 2015'te Binin beldesine Rus uçaklarınca düzenlenen saldırıda vücuduna şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

AA'nın serbest habercisi 21 yaşındaki Mecid Dirani, 19 Şubat 2016'da başkent Şam'ın Dareyya ilçesinde, Esed güçlerinin düzenlediği saldırı anını görüntülemek isterken, bir tanktan açılan ateş sırasında vücuduna şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu öldü.

Enes Diyab da Rusya'nın 21 Temmuz 2019'da Han Şeyhun ilçesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

AA